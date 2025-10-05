Haberler

Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü'ne Teşekkür

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne video mesaj gönderen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkür etti. Türkiye'nin geleneksel tıp alanındaki katkılarının altını çizen Memişoğlu, uluslararası iş birlikleri ile bu alandaki yürüyüşlerine devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne video mesaj gönderen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkür etti.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanından 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne iştirak eden katılımcılara önemli mesajlar gönderen ve Türkiye'nin geleneksel tıp alanındaki tarihi birikiminin altını çizen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye, bu alandaki kararlı yürüyüşünü uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmeye; deneyimlerini bilimle harmanlayarak geleneksel tıp faaliyetlerini 'daha iyi sağlık' için geliştirmeye devam edecek. Bu vesileyle alandaki çalışmaları himayelerine alan ve destekleriyle vizyonumuza güç katan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı

Kadına yaptığı hareketi gören mahalleli meydan dayağı attı
Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Sahilde çıplak halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.