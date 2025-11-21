Bakan Memişoğlu: Gezici sağlık hizmetlerimizle 5,5 milyon vatandaşımıza ulaştık

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gezici sağlık hizmetlerimizle köy köy, belde belde dolaşarak, 5,5 milyon vatandaşımıza ulaştık. Bugün Türkiye'nin her noktasına, her insanına; hakkaniyetli, erişilebilir ve güçlü bir sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, sağlık sorunların yazılı olduğu doktor önlüğü ile toplantıya katıldı. Karaoba, "Bakın 2002 yılından bu yana, 'Sağlıkta dönüşüm, değişim' dediler ama aslında çöküşü yarattılar. Bugün çeteleşen, parasallaşan bir sistem haline getirdiler. Bakın tabip odası da söylüyor, bizler de söylüyoruz; bir kişi dahi eksilmek istemiyoruz. Öldürülen hekimler bunlar. Yıllarca uğraşıp, didinmiş, ailesinin çabası ile okumuş çocuklar öldürülüyor bu ülkede. Kollarıma atanamayan ebe, hemşire her meslek grubundan var. Madem atamayacaksınız kardeşim, niye okullar açıyorsunuz" dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise İstanbul Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesini hatırlattı.

'65 MİLYON BAŞVURU, AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN KARŞILANDI'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bütçe üzerine sunum yaptı. Bakan Memişoğlu, geleceğin sağlık yapısını şekillendirecek köklü değişimlerin temellerinin atıldığını belirterek, görev süresi boyunca 79 mevzuat düzenlemesini hayata geçirdiklerini ekledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde güçlü bir dönüşüm başlattıklarını ve bu kapsamda aile hekimliği sisteminin günün ihtiyaçlarına göre yapılandırıldığını kaydeden Bakan Memişoğlu, "Bu dönüşümle birlikte aile hekimlerimizi proaktif bir yaklaşımla, kendilerine bağlı nüfusun sağlığını koruyan, sağlık okuryazarlığını geliştiren ve düzenli takibini sağlayan bir yapının merkezine yerleştirdik. Bu kapsamda, vatandaşlarımızı aile hekimleri aracılığıyla, düzenli sağlık izlemlerine ve kronik hastalık taramalarına yönlendirdik. Aile hekimliği, vatandaşımızın sağlıkla ilk temas ettiği sağlık hizmet birimidir. Bizim hedefimiz; aile hekimlerimizin gücünü artırmak, yetkinliğini desteklemek ve işlerini kolaylaştırmaktır. Bu çerçevede değer bazlı ödeme sistemine geçtik ve teşvik miktarlarını 3 katına çıkardık. Artık aile hekimlerimiz; hastanelerle entegre sistem üzerinden işlem yapabiliyor ve gerektiğinde, MHRS üzerinden vatandaşlarımıza, bazı üniversite hastaneleri de dahil tüm hastanelere ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine randevu oluşturabiliyor. 1859 ilacı aile hekimlerimizce yazılabilir hale getirdik. Ayrıca, birçok ilaç raporu, bizzat aile hekimlerimizce düzenlenebilir hale geldi. Bu sayede, bir yıl öncesine göre, 65 milyon başvuru, hastaneler yerine aile hekimleri tarafından karşılandı" diye konuştu.

'35 MİLYON VATANDAŞIMIZIN KRONİK HASTALIK TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Bakan Memişoğlu, aile hekimleri aracılığıyla 11 kronik rahatsızlığı takip edebildiklerini vurgulayarak, "Sadece son 1 yılda; 35 milyon vatandaşımızın kronik hastalık taramaları gerçekleştirildi, 7,3 milyon kişiye yeni tanı konuldu. Bu sayede hastalıkları erken dönemde tespit ettik, tedavileri zamanında başlattık ve milyonlarca vatandaşımızın yaşam kalitesini koruduk. Aile sağlığı merkezlerimize 2025 yılının ilk 10 ayında 374 milyon müracaat oldu. 3 milyon gebe, 2,1 milyon bebek ve 1,1 milyon çocuk izlemi gerçekleştirdik. Kanser taramalarında da önemli başarılar elde ettik. 5 milyon vatandaşımıza tarama yaptık, 19 bin kişiye erken kanser tanısı koyduk. Bu sayede, binlerce vatandaşımızın hayatına dokunduk. Ayrıca, gezici sağlık hizmetlerimizle köy köy, belde belde dolaşarak, 5,5 milyon vatandaşımıza ulaştık. Bugün Türkiye'nin her noktasına, her insanına; hakkaniyetli, erişilebilir ve güçlü bir sağlık hizmeti sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'DENETİMLER ÖNLEYİCİ VE RİSK ODAKLI SİSTEMLE YÜRÜTÜLÜYOR'

Sağlık sisteminin öncelikli alanlarından birinin anne ve çocuk sağlığı olduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, 2002 yılında 100 bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranının, 2025 yılında yüzde 11,5'e düşürülerek tarihin en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti. Bakan Memişoğlu, MHRS sistemi aracılığıyla sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdıklarını anlattı ve şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız artık, 81 ilde, 79 branşın 72'sinde aynı güne randevu alabiliyor. Zaten az önce de bahsettiğim gibi aile hekimlerimiz artık hastasına, gerek gördükleri her branştan randevu alabiliyor. Böylece, randevu sorununu büyük oranda çözdük. Geliştiren sağlık anlayışımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık hizmet sunumumuzu güçlendirmek amacıyla, önemli düzenlemeler yaptık. Mesela özel sağlık kuruluşları mevzuatını değiştirerek köklü bir dönüşüm başlattık. Sağlık meslek mensupları hakkında yeni yönetmelik çıkararak özelde istihdam alanlarını genişlettik. Bunun yanı sıra, sağlık denetimlerinde yeni bir dönemi başlatan Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) ile bütüncül ve akılcı bir denetim modeline geçtik. REDES; yapay zeka destekli analiz yöntemleriyle milyonlarca tıbbi işlem, mali veri ve hasta kaydını eş zamanlı tarayarak olağan dışı durumları tespit ediyor. Bu sayede denetimler, artık önleyici ve risk odaklı bir sistemle yürütülüyor."

'10 AYDA 930 MİLYON MÜRACAAT GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Memişoğlu, 23 yılda sağlık kapasitesini güçlendirdiklerini dile getirerek, "2024 yılında sağlık hizmetlerine, 1 milyar 48 milyon müracaat gerçekleşmiştir. Bu rakam, bu yılın ilk 10 ayında 930 milyon olarak kaydedilmiştir. Yalnızca 2025 yılının ilk 10 ayında; A, B ve C grubu ameliyat sayısı 4 milyon 600 bine ulaşmıştır. Palyatif bakım hizmetlerinde son bir yıl içinde, 100 binden fazla vatandaşımıza hizmet sunduk. Evde sağlık hizmetleriyle, hastaneye gidemeyen vatandaşlarımızın kapısına şifa götürüyoruz. Bugüne kadar 3 milyon 237 bin vatandaşımıza ulaştık" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKTA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNE İLERLİYORUZ'

150 nakil merkeziyle ortalama yıllık 5 bin organ nakli gerçekleştirildiğini ve e-Nabız sistemiyle organ bağışı yapılabileceğini belirten Bakan Memişoğlu, milletvekillerini de organ nakli başvurusu yapmaya davet etti. Bakan Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Politikaları' hakkında, "İlaçtan aşıya, tıbbi cihazdan biyoteknolojiye kadar, her alanda yerli üretim kapasitemizi artırarak, sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye hedefine ilerliyoruz. Fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturuyoruz. Bilimi ürüne dönüştürerek hem ekonomik hem stratejik açıdan, kendi kendine yeten bir sağlık ekosistemi inşa ediyoruz. Türkiye'yi tıbbi araştırmaların merkezi yapmak amacıyla, klinik araştırma süreçlerini sadeleştirdik ve hızlandırdık. İlaç ruhsat süreçlerini tamamen elektronik ortama taşıyarak, onayları hızlı ve şeffaf hale getirdik. Biyoteknoloji alanını, stratejik önceliğimiz yaptık. Bu güçlü altyapının üzerine inşa ettiğimiz ikinci adım, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde yürütülen, üretim ve teknoloji geliştirme ekosistemidir. TÜSEB Genom Merkezi, son bir yılda 10 bin 500 biyolojik örnek toplamış ve Türkiye'nin Ulusal Gen Bankası'nın temellerini atmıştır. Kişiselleştirilmiş hücre tedavisini ve immünoterapiyi ülkemizde yerli imkanlarımızla geliştiriyoruz. Yerli kalp-akciğer makinesi ve yerli glikoz cihazını geliştirdik ve üretim aşamasına geldik. ASELSAN iş birliğiyle geliştirdiğimiz mobil röntgen cihazının da seri üretimine geçtik. En önemli çalışmalarımızdan biri de aşı üretimidir. Kuduz ve maymun çiçeği aşılarının preklinik çalışmalarını tamamladık. Ayrıca, hepatit A, verem, pnömokok dahil 13 aşının geliştirme süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydettik. 2025 yılı itibarıyla, 186 ülkeye ilaç ihracatı gerçekleştirdik. Bu da Türkiye'nin küresel sağlık sanayisindeki rekabet gücünün en somut göstergesidir" diye konuştu.

'NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI'NIN 2'NCİ AŞAMASINA GEÇECEĞİZ'

2026 yılı hedeflerini anlatan Bakan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Aile hekimliğini ve temel sağlık hizmetlerini güçlendirerek, koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık sistemimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz. Hareketli yaşamı teşvik eden, aşırı kilo ve sağlıksız beslenmeyle mücadeleyi güçlendiren politikaları yaygınlaştıracağız. Tütün kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik yeni uygulamalara başlayacağız. Tıbbi zorunluluk dışında yapılan sezaryen oranlarını düşürmek için Normal Doğum Eylem Planı'nın 2'nci aşamasına geçeceğiz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde 'Bebek-Çocuk-Genç Akademileri' ile sağlık okuryazarlığını artırmak için eğitimler vereceğiz. Kanser tarama ve teşhis süreçlerinin uçtan uca izlenebilmesi için teknik altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Hasta ve çalışan haklarını daha kapsamlı koruyan mevzuat düzenlemelerini hayata geçirip, güçlü bir sağlık iletişimi seferberliği başlatacağız. Palyatif bakım merkezleri, evde sağlık hizmeti ve aile hekimliği birimlerini entegre ederek, bu hizmetleri uzaktan sağlık hizmeti desteği ile beraber sunacağız. Yeni ilaç fiyatlandırma modelini uygulamaya alacak ve geri ödeme yöntemlerini revize edeceğiz. İyi hekimlik uygulamalarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Kamu hastanelerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık tesislerimizde kurumsal kimliği güçlendireceğiz. Kamu hastanelerimizde sağlık turizminin kapasitesini artıracağız. Turistik yatak kapasitemizi ve termal kaynaklarımızı modern rehabilitasyon ve sağlıklı yaşam programlarıyla bütünleştirerek uluslararası sağlık turizmi kapasitesini artıracağız."

Bakan Memişoğlu, 2026 yılı bütçe tekliflerinin 1 trilyon 475 milyar lira olduğunu açıkladı. Toplantı, milletvekillerinin değerlendirmeleriyle devam ediyor.