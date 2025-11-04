Türkiye Organ Naklinde Dünya Örneği

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2000 yılında toplam 200 karaciğer nakli yapılan ve 6 nakil merkezi olan ülkemizde bugün senede 5 bin nakil ve 149 nakil merkeziyle gerçekten dünyaya örnek oluyoruz" dedi.

Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen böbrek naklinin 50. yılı, 19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT 2025) Kongresi ile kutlandı. Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı. Bakan Memişoğlu, yaptığı konuşmada cerrahlık mesleğinin her zaman kalbinde yer ettiğini söyleyerek, " Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı görevini üstlenip, insanlara, milletime hizmet etmeye çalışıyorum. Ama şunu bilin ki kalbimde her zaman cerrahlık ve mesleğim duruyor ve onun aşkıyla yaşıyorum. Ama artık buluşamayacağımız bir aşktan bahsediyoruz. Sadece rüyalarda arada sırada ameliyat ediyorum. Onun haricinde kendi kliniğime çok ender de olsa uğrayıp, o kanı görmeye çalışıyorum, o zevki almaya çalışıyorum" diye konuştu.

"5 bin nakil ve 149 nakil merkeziyle dünyaya örnek oluyoruz"

Organ naklinin önemine değinen Memişoğlu, "Şunu hiç unutmuyorum ki, bir insanı yaşatmak, inancımıza göre bütün dünyayı yaşatmaktır. Sizlerin her biri bunu başarıyorsunuz. Biz de başarmaya, başarmaya çalışanlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Ama şunu da ifade edeyim ki özellikle son 20 senede Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta inanılmaz bir gelişim ve büyüme süreci yaşadı. 2000 yılında toplam 200 karaciğer nakli yapılan ülkemizde, 6 nakil merkezi olan ülkemizde, bugün senede 5 bin nakil ve 149 nakil merkeziyle gerçekten dünyaya örnek bir nakil sistemiyle örnek oluyoruz" dedi.

"Nakil sağlık sisteminin en önemli testlerinden birisi"

Bakan Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Nakil dediğiniz zaman sağlık sisteminin en önemli testlerinden birisi. Çünkü, siz karaciğer, bağırsak, akciğer, kalp nakli yapabiliyorsanız ekiplerinizin, altyapınızın da, sisteminizin de bunu yapabilir kabiliyete ulaşması demektir. Bu çok zor bir görev ve işlemdir. Biz bunu başarabildik, başarabiliyoruz da."

Yeni sistemle elektronik ortam üzerinden organ bağışı yapılabildiğini hatırlatan Memişoğlu, "Elektronik sistemde, elektronik imzanızla vasiyet ediyorsunuz ve organlarınızı bağışlıyorsunuz. Bu istemediğiniz sürece kimse tarafından bilinmiyor. Ne zaman ki beyin ölümü gerçekleşip, ölüm kararı verilip, elektronik sisteme öldüğünüz kaydedilince otomatik olarak ailenize ve donasyon ekiplerine bağışladığınız bildiriliyor. Böylece nakil imkanı sağlatmış oluyoruz herkese. Böylece de kadavratik bağışı artırmış olacağız. Aynı zamanda organ bağışlayan kişi öldükten sonra, organları kullanıldıktan sonra birinci derece yakınları acil haricinde nakil ihtiyacı duyulduğunda listenin en önüne geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Memişoğlu'na Başkent Üniversitesi tarafından hediye takdim edildi. - ANKARA