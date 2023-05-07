Bakan Kurum: Zonguldak'a 2.1 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldı

Pendik'te 6 Mayıs'ta Zonguldaklılar ile bir araya gelen Bakan Kurum, "İstanbul'u istikbale taşımak için gayret ediyoruz. 'Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar' diyoruz. İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü diyoruz. 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. Bugün İstanbul'da başlattığımız bu dönüşüm, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir. ve şu anda İstanbul'un bu tarihi dönüşümünde, yüzyılın dönüşümünde, 'Yarısı Bizden' kampanyamızda başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Şöyle rakamları açıklayalım da Kılıçdaroğlu milletimizin, Zonguldaklı kardeşlerimizin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Pendik'ten duysun. Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 561 bin bağımsız bölüm başvuru yapıldı. Yani daha şimdiden 2.2 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor. İstanbul'a söz, bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak" açıklamasını yaptı.

"SON 21 YILDA HER ALANDA 30 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK"

"KÜLTÜR MERKEZİMİZİ ZONGULDAK'A KAZANDIRACAĞIZ"

Zonguldaklılara müjdeler veren Bakan Kurum, "Az evvel, Zonguldak Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Ziya Bey, Zonguldak'ımızda bir kültür merkezine ihtiyaç olduğundan bahsetti. Tabi fahri bir Zonguldaklı olarak sizlerin bu talebine kayıtsız kalmak olmaz. Bu yüzden buradan sözünü veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda Zonguldak'ımızın şanına yaraşır bir Kültür ve Sanat Merkezini şehrimize kazandıracağız. Yine Başkanımız, İstanbul'da nüfusu yaklaşık 200 bin Zonguldaklılar olarak bir dernek binasına ihtiyacımız var dediler. Onun da sözünü buradan veriyoruz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda sizler için, Zonguldaklı hemşerilerimiz için bir dernek binası inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Dernek binasına ilişkin maddi manevi desteği vereceğim. 14 Mayıs sonrası orada toplantı yapacağız. Biz her zaman Zonguldak'ımızın, Zonguldaklı kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa onu inşa ediyor, yerine getiriyoruz. Çünkü Zonguldak buna değer, Zonguldak'ın güzel insanları buna değer" şeklinde konuştu.