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Bakan Kurum: Yıl Sonuna Kadar 200 Bin Konut Teslim Edilecek

Bakan Kurum: Yıl Sonuna Kadar 200 Bin Konut Teslim Edilecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinde 322 bin konutun ihalesinin yapıldığını ve yıl sonuna kadar 200 bin konutun anahtarını teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hatay'da temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar 200 bin konutun anahtarını teslim etmeyi planladıklarını belirterek, deprem bölgesinde 322 bin konutun ihalesinin yapıldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Kurum, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ne TOKİ tarafından inşa edilen afet konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde 322 bin konutun ihalesinin yapıldığını vurgulayan Bakan Kurum, "Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, bölgedeki istihdamı, üretimi yeniden canlandırmak için 11 ilimizde kararlı adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Şu an 11 ilde 174 ayrı alanda ve 4 bin 333 köyümüzde ve bu şantiyelerde çalışan 153 bin işçi, emekçi kardeşimizle birlikte bu mücadeleyi canla başla veriyoruz. Şu anda tüm bölgede ihalesi tamamlanan konut sayımız 322 bine ulaşmıştır. Söz verdiğimiz gibi eylül ayı içinde 100 bininci konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik ve bu mutluluğu hep birlikte yaşadık. Hamdolsun konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaşmıştır. İnşallah daha önce de ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 sonuna geldiğimizde de 452 bin konut ve iş yerimizi 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 2025 yılı bitmeden, yeni ve güvenli evine girmeyen hiçbir vatandaşımız, kardeşimiz inşallah kalmayacak. 11 ilimiz sanayisi, turizmi ve kültürüyle yeniden ayağa kalkana kadar da tüm ekibimizle bölgeden ayrılmayacağız. Elimiz, gönlümüz her zaman deprem bölgesinde olacak" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Murat Kurum Politika Ekonomi Deprem Çevre Emlak hatay

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