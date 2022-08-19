Bakan Kurum: "Tuz Gölü'ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik" dedi. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar. Tuz Gölü anlık" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika İklim Değişikliği Murat Kurum Tuz Gölü su Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Kurum: 'Tuz Gölü'ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.