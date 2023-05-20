Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gençlik Kollarının düzenlediği programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gençler için daha iyi bir gelecek hazırlamak istediklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz istiyoruz ki Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimiz hak sahibi olsunlar, buradaki her türlü haklardan istifade etsinler. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük Türkiye Yüzyılı'nı inşa edelim istiyoruz ve inşallah burada da sizlerin oylarınıza, desteklerinize talibiz." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, AK Parti Gençlik Kollarının düzenlediği "Sultanbeyli Gençlerle Sohbet" programına katıldı.

Bakan Kurum, tüm mücadelelerinin gençlik için olduğunu belirterek, "Sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde şehirlerimiz, ülkemiz, bayrağımız, ezanımız için mücadelemizi veriyoruz. İstiyoruz ki ülkemiz her alanda kendine yetsin. Gençlerimiz, umutlarımız geleceğe güvenle baksın. Çok daha iyi bir gelecek onlar için hazır olsun istiyoruz." diye konuştu.

Bu çerçevede, 100 yılda yapılacak işlerin 21 yılda yapıldığına dikkati çeken Kurum, "İnşallah sizler bizlerden aldığınız bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Çünkü sizler Sultan Fatih'in torunlarısınız, Yunus Emre'nin diliyle konuşan, Hazreti Mevlana'nın gönlüyle herkesi kucaklayan gençlerimizsiniz ve eminiz ki sizler Sinan gibi eserlerimizi yapacaksınız, Sultan Fatih'in cesaretiyle dünyadaki tüm mazlumlara uzanacaksınız ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine sizler çıkaracaksınız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hep gençlerle birlikte yol yürüdüğünü, gençlerin fikirlerine, önerilerine hep önem verdiğini dile getirerek, bu anlayışla hayalleri kurduklarını ve hizmetleri yaptıklarını söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadele edeceklerine, 2053'e ilişkin bir hedef koyduklarına vurgu yapan Kurum, şöyle konuştu:

"Bakın dünyamız yaklaşık 1,5 santigrat derece ısındı ve eğer tedbir almazsak belki önümüzdeki süreçte şehirlerimiz yaşanamaz duruma gelecek. Afetlerimizin sayısı, sıklığı, şiddeti giderek artıyor ve bu mücadeleyi yapabilmek için de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok önemli bir süreç yürütüyoruz. 2053'e ilişkin 'net sıfır emisyon' hedefini ortaya koyduk. Tüm sektörleri ilgilendiren, sizin çalışacağınız, okuyacağınız, orada meslek sahibi olacağınız tüm alanlara ilişkin hedefler ortaya koyduk. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyoruz, sizler adına bu adımları atıyoruz ve hiçbir zaman da bu manada milletimizi kandırmadık. Yapamayacağımız işleri söylemedik sevgili gençler, hep sizler için iyi olanın peşinden koştuk."

Kurum, 2021'de gençlere yönelik istihdam projesi başlattıklarını, yeni mezunları işverenlerle bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Yeni mezun olmuş kardeşlerimiz 3 yıla kadar herhangi bir tecrübesi olmadığı için bizim işlerimizde, resmi kurumlarımızın, belediyelerimizin işlerinde istihdam edilmek zorunda. Bu kapsamda yaklaşık 50 bin gencimizin istihdamını sağladık ve yine bu projeler kapsamında işte afet konutlarımızı yürütüyoruz, oralarda da yine bu projemizi devam ettireceğiz. Yunus Emre şöyle diyor, 'Biz her dem yeniden doğarız.' İşte biz Yunus Emre'nin dediği gibi her gün yeniden doğacağız, sizlerle birlikte hayallerimizi kuracağız, o hayalleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Yaparsa bizim gençlerimiz yapar." dediklerini dile getiren Kurum, bu anlayışla gençlerle birlikte yol yürüdüklerini kaydetti.

Kurum, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna çok az bir zaman kaldığını hatırlatarak, "Biz istiyoruz ki Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimiz hak sahibi olsunlar, buradaki her türlü haklardan istifade etsinler. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük Türkiye Yüzyılı'nı inşa edelim istiyoruz ve inşallah burada da sizlerin oylarınıza, desteklerinize talibiz." dedi.

Bakan Kurum'un konuşması sonrası program, gençlerle soru-cevap, bilgi yarışması ve müzik dinletisiyle devam etti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023