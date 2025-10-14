Haberler

Bakan Kurum: Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Vizyonu Paylaşıldı

Bakan Kurum: Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Vizyonu Paylaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerini AK Parti İl Ekonomi İşleri Başkanları ile değerlendirdi. Bakan, deprem bölgesinde yürütülen inşa seferberliği ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin şehircilik, kentsel dönüşüm ve afetler sonrası yeniden inşa çalışmalarını anlattı.

Bakan Murat Kurum, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığında düzenlenen İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, deprem bölgesinde devam eden inşa seferberliğini, Türkiye'nin şehircilik ve kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Bakan Kurum, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'nda ülkemizin şehircilik ve kentsel dönüşüm vizyonunu anlattık. Konut politikamızın ana hedeflerini, deprem bölgesinde yürüttüğümüz inşa seferberliğini ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başkanlarımızla paylaştık. Afetlere dirençli şehirleri, erişilebilir, sürdürülebilir ve sağlam yapılarıyla 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı: Şehir merkezlerine kar yağacak

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sıra kent merkezlerinde
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.