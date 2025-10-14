Bakan Kurum: Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Vizyonu Paylaşıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin şehircilik, kentsel dönüşüm ve afetler sonrası yeniden inşa çalışmalarını anlattı.

Bakan Murat Kurum, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığında düzenlenen İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, deprem bölgesinde devam eden inşa seferberliğini, Türkiye'nin şehircilik ve kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Bakan Kurum, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'nda ülkemizin şehircilik ve kentsel dönüşüm vizyonunu anlattık. Konut politikamızın ana hedeflerini, deprem bölgesinde yürüttüğümüz inşa seferberliğini ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başkanlarımızla paylaştık. Afetlere dirençli şehirleri, erişilebilir, sürdürülebilir ve sağlam yapılarıyla 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.