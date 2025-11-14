Bakan Kurum'dan Adıyaman'da Deprem Konutları İncelemesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da İndere deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Türkiye genelinde ise 2025 yılı sonuna kadar 453 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz" dedi.

Türkiye'nin en büyük şantiye alanlarından biri olarak gösterilen İndere bölgesinde 5 milyon metrekarelik alanda inşa edilen konutlar ve ticari alanlar hızla yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra yaptığı açıklamada sözlerine şehitlere rahmet dileyerek başlayan Bakan Kurum, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkış sürecinde en önemli noktalardan birinin bu bölge olduğunu belirtti. Kurum, "Yeni Adıyaman'ın simgesi olan İndere'deyiz. Bu proje, Adıyaman'ın gurur tablosudur. Burada hem konutlarımız hem de bereket getirecek ticaret alanları yükseliyor. Adıyamanlı kardeşlerimizin hak ettiği yaşam standartlarını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 350 bininci deprem konutunun anahtar tesliminin yapılacağını hatırlatarak, büyük bir eşiğin daha aşılacağını söyledi. Kurum, "Depremin yaşandığı ilk günden bu yana sahayı hiç bırakmadık. Adıyaman'da şu ana kadar 38 bin yeni yuva ve iş yerinin teslimini tamamladık. Yılsonuna kadar 43 bin bağımsız bölümün tamamını bitirmiş olacağız. Böylece Adıyaman merkezde teslim edilmemiş konut kalmayacak. Türkiye genelinde ise 2025 yılı sonuna kadar 453 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta deprem konutlarına yönelik eleştirilerine de yanıt veren Kurum, sahadaki çalışmaların en büyük cevap olduğunu belirterek, "Biz cevaplarımızı yalan yanlış bilgilerle değil, icraatlarımızla veririz. 300 bin konutu teslim ettik, yarın 350 bini teslim edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler; çünkü sahada daha görecekleri çok eser var. ya milletimizin bu başarısına ortak olacaklar, devletleriyle gurur duyacaklar. ya da deprem bölgesinden başlamak üzere 86 milyonun karşısında mahpus olacaklar. Biz kararı kendilerine bırakıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu, nasıl sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu, tüm dünyaya göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve beraberindeki heyet eşlik etti. - ADIYAMAN