Bakan Kurum: Türkiye artık afet sonrası konut üretiminde dünyada bir numaradır

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken; Türkiye artık afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de dünyada bir numaradır" dedi.

Bakan Kurum, Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) tarafından başkentteki bir otelde düzenlenen 'Ankara'nın Geleceği Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum, 'Türkiye Yüzyılı'nın Ankara'sına yakışır projeler yürüttüklerini; bir yandan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'ni yeniden ihya ederken, diğer yandan İmrahor Millet Bahçesi'nden Mogan Gölü'ne kadar uzanan yeşil koridorlar oluşturduklarını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN UMUDUNU YENİDEN İNŞA ETTİK'

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Kurum, 11 ilden ellerini bir an olsun çekmediklerini belirterek, "Türkiye, asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürmüş, tamamlamış ve artık şahlanış dönemine geçmiştir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize her zamankinden daha güçlü ve daha süratli bir şekilde yürüyeceğimiz günlerin içinden geçiyoruz. Deprem bölgesinin ayağa kalkışının neden tarihi bir dönemeç ve eşik olduğunu, ben sizlere şöyle kısaca ifade etmek isterim; 'asrın felaketi' olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremler, hepimizin hafızasında derin izler bıraktı. Binlerce canımızı kaybettik, büyük acılar yaşadık. Bu büyük felaketin ülkemize doğrudan maliyeti 104 milyar dolar, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Konut hasarının değeri 57 milyar dolar olarak hesaplandı. Ancak biz bu tablo karşısında devlet ve millet olarak asla karamsarlığa kapılmadık. 6 Şubat sonrasında bildiğiniz gibi kolları hemen sıvadık ve 'asrın felaketi'ni, 'asrın inşası'na dönüştürerek depremin var olan tüm izlerini ortadan kaldırdık. Aslında biz deprem bölgesinde yeni yuvalarla beraber, çok kıymetli başka bir şey daha yaptık. Orada, Türkiye'nin umudunu, Türk milletinin yarınlara olan inancını yeniden inşa ettik. Konutlarımızı milletimizin desteğiyle, milletimizle beraber yükselttik ve vatandaşımıza devleti hep yanında hissettirdik" dedi.

'11 İLİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK'

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların boyutuna dikkat çekerek, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışmaya imza attığımızı gururla ifade etmek istiyorum. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı, gece gündüz arkadaşlarımla çalışarak 11 ili 7/24 esasıyla, adım adım takip ederek tamamladık. 2 milyondan fazla vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk. 11 ilimizde inşa ettiğimiz konutların yanında esnafımıza 43 bin yeni dükkan yaptık. Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk, 11 bin kilometrelik altyapı projesini de eş zamanlı olarak tamamladık. Depremde zarar gören köylerimizi, çiftçimizi unutmadık. 63 bin köy evi ile orada üretimi istihdamı artıracak 4 bin 333 köyümüzde çalışma yaptık. Çarşıları, meydanları, okulları, parkları, bahçeleriyle 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırdık" diye konuştu.

'355 BİN KONUTUMUZU TAMAMLADIK'

Bakan Kurum, 11 ilde yürütülen çalışmalara iş insanlarının desteğini hatırlatarak, "Deprem olduğunda birileri çıkıp, 'Yapı malzemelerini nereden bulacaksınız? Lojistiği nasıl sağlayacaksınız?' diye konuşmaya başlamışlardı. Ama bilmiyorlardı ki onlar, bu eleştirileri yaparken; iş insanlarımız çoktan teyakkuza geçmiş, tüm ekipmanlarıyla harekete geçmiş, afetzede kardeşlerimiz evine 1 saat, 1 dakika daha erken girsin diye alın teri dökmeye başlamıştı. Ben bu vesileyle, her birinize afetzede kardeşlerimiz adına yapmış olduğunuz bu mücadeleden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin de desteğiyle 355 bin konutumuzu tamamladık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 27 Aralık'ta söz verdiğimiz 455 bininci konutumuzun anahtar teslim törenini büyük bir gururla gerçekleştireceğiz" dedi.

'TÜRKİYE, MİLLETİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMUŞTUR'

Türkiye'nin yeniden inşa ve kentsel dönüşüm kabiliyetine vurgu yapan Bakan Kurum, "Bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken; Türkiye artık afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de dünyada bir numaradır. Türkiye; milletine verdiği sözü tutmuş, artık topyekun şahlanış dönemine girmiştir. Anadolu bugün yeniden ayağa kalkmış, 'Türkiye Yüzyılı' bugün yeniden başlamıştır. Ben inanıyorum ki 'Türkiye Yüzyılı' bu ülkenin geleceği; fikri olan, cesaretle yola çıkan, üreten ve sorumluluk alan her biri birbirinden yiğit, cesur iş insanlarımızın emeğiyle şekillenecektir. Bu ülkenin geleceğini karanlığı değil aydınlığı düşünen, umutsuzluk değil cesaret taşıyan, üreten, çalışan ve sorumluluk alan kardeşlerimiz inşa edecektir" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE TARİHE İZ DÜŞÜRECEĞİZ'

Türkiye'nin 2026'da COP31 zirvesine ev sahipliği ile ilgili de konuşan Kurum, "Türkiye'nin iklim krizinin mağduru değil, çözümün öncüsü olma yolunda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde geçtiğimiz ay Brezilya'da 30'uncu Taraflar Konferansı'na katılarak, hedeflerimize giden yolu sonuna kadar açacak tarihi bir başarıya imza attık. İklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlı duruşumuz, etkin diplomasimiz ve güçlü müzakerelerimizin sonucu olarak Türkiye'yi 2026 yılında Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31'in ev sahibi yaptık. Bu başarı, yalnızca küresel bir organizasyona ev sahipliği yapmak değil; Türkiye'nin uluslararası arenada çevre ve iklim diplomasisinde kazandığı itibarın, stratejik vizyonunun, uzun yıllar süren gayretlerinin bir sonucudur. Hep birlikte COP31 ev sahipliğiyle inisiyatif alacağız, her alanda olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadelede de öncü bir millet olarak tarihe iz düşüreceğiz" dedi.

Haber- Kamera: Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,