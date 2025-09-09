Bakan Kurum, Trabzon'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

BAKAN KURUM, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında katıldığı AK Parti İl Teşkilatı'nın programının ardından, kentte yapımı süren projeleri yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çarşıbaşı ilçesinde yapımı tamamlaman millet bahçesinin açılış törenine katılan Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen programda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

'AK PARTİMİZ DEMOKRASİNİN VE KÜRESEL ADALETİN DE TEMSİLCİSİDİR'

Kurum, "Şimdi buradan yine söz veriyoruz. İnşallah deprem bölgesinde; yıl sonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar gece- gündüz koşturmaya devam edeceğiz. AK Partimiz sadece yeni yuvaların, muhteşem eserlerin, milli kalkınmanın değil aynı zamanda demokrasinin ve küresel adaletin de temsilcisidir. Neredeyse çeyrek asırdır çözülmez denilen nice sorunları çözen bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Kamera: Efnan DEMİREREN/TRABZON,