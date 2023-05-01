Bakan Kurum: TOKİ'nin adını hayırla anmayanlar şimdi dilinden düşürmüyor

Seçim çalışmaları kapsamında Kartal Orhantepe Mahallesi mitinginde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Son dönemde bakıyoruz, bugüne kadar TOKİ'nin adını hiçbir zaman hayırlı bir şekilde anmayanlar, sürekli küçümseyenler; bugün TOKİ'yi dillerinden düşürmüyorlar. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü depremlerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Orada 143 bin konutta yaşayan yaklaşık 600 bin vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış TOKİ başka işlerle uğraşıyor diyor. TOKİ başka ne işle uğraşıyormuş Kılıçdaroğlu cevap versin desek, inanın veremez" dedi.

Kartal'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, "İstanbul bizim ruhumuz, canımız, aşkımız. Aziz İstanbul'umuza, Sultan Fatih'in torunlarına, Eyüp Sultan'ın komşularına hizmet etmek bizim için her zaman büyük bir şereftir, onurdur, gururdur. Şimdi İstanbul'un yarınını değiştirecek yüzyılın dönüşümünü başlattık. Evlatlarımızın istikbali için İstanbul'da riskli 1,5 milyon yapıyı yenilemek üzere Gaziosmanpaşa'dan ilk temellerimizi attık. Siz kıymetli kardeşlerimle el birliğiyle kentsel dönüşümü yürütelim dedik. Yarısı Bizden Kampanyası'nı başlattık. Böylece yeni yapacağımız konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Şu ana kadar İstanbul'da kaç başvuru aldık biliyor musunuz? Şöyle rakamları açıklayayım da TOKİ'ye dil uzatan Kemal Kılıçdaroğlu milletin devletine olan itimadını, Cumhurbaşkanımıza olan güvenini Kartal'dan bir daha duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 413 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 73 bine ulaştı. Bu, daha şimdiden 1,6 milyon kardeşimizin hayatı değişmeye başladı demektir. Şu an, Orhantepe Mahallemizde 14 etapta toplam 801 konut ve 150'ye yakın dükkanımızın kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Hamdolsun, birinci, ikinci ve on dördüncü etaplarda yer alan 250 konut ve 38 dükkanın yapımını tamamladık. Bugün de ikinci etapta hak sahiplerini belirlediğimiz 62 konutun ve 11 dükkanın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Birinci ve on dördüncü etaplar için de kardeşlerimiz bizden müjde bekliyor. En kısa sürede hak sahiplerini belirleyecek, onlara da anahtarlarını teslim edeceğiz. Yeni yuvalarımız sizlere, Kartal'ımıza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"TOKİ, 1984-2002 ARASINDA 18 YILDA SADECE 43 BİN KONUT YAPTI"

Bakan Kurum, "Son dönemde bakıyoruz, bugüne kadar TOKİ'nin adını hiçbir zaman hayırlı bir şekilde anmayanlar, sürekli küçümseyenler; bugün TOKİ'yi dillerinden düşürmüyorlar. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü depremlerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Orada 143 bin konutta yaşayan yaklaşık 600 bin vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış TOKİ başka işlerle uğraşıyor diyor. TOKİ başka ne işle uğraşıyormuş Kılıçdaroğlu cevap versin desek, inanın veremez. TOKİ, 1984-2002 arasında 18 yılda sadece 43 bin konut yaptı. Ne demişler, 'at sahibine köre kişner' Son 21 yılda TOKİ kaç konut yaptı? Tam 1 milyon 200 bin. Okullardan aile sağlık merkezlerine, üniversite kampüslerinden spor komplekslerine kadar 37 bin de sosyal donatı inşa etti. 81 ilimize milyonlarca metrekare millet bahçesi kazandırdı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorum. 5 yıldır Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de büyükşehir belediyeleri sizde, peki kaç konut inşaatı başlattınız? Mesela, Kartal'da kaç konut inşa ettiniz? Bunlar üretemez ancak boş vaatler sunar" ifadelerini kullandı.

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