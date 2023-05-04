Bakan Kurum, TIR'la seçim çalışması yaptığı iddialarına yanıt verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık tarafından kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme yapılması amacıyla Üsküdar'da bulunan TIR üzerinden kendisine sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli genç arkadaşım, Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme TIR'ı. Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika