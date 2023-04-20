Bakan Kurum Sütlüce ve Örnektepe TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 20 Nisan'da İstanbul'da seçim çalışmalarıyla ilgili, Beyoğlu ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.