Bakan Kurum, Sivaslılarla buluştu: 'Biz Sivas'ın insanına aşığız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de Sivaslılarla bir araya geldi. Kahvaltı programı ve gençlerle skuter yarışması düzenlendi. Kurum, Sivas'a yapılan yatırımları anlattı ve Sivas'ın parlak bir geleceğe hazırlandığını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye Nikah Salonu'nda Sivaslılarla kahvaltı programında bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, hayata geçirdikleri ve devam eden projeleri anlattı. Sivas'ı parlak bir geleceğe hazırlayacaklarını belirten Kurum, "Biz, Sivas'ın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Sivas'ın insanına aşığız, Sivasımızın güzel gönüllü, insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz" dedi.

Kahvaltı programının ardından Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçen Bakan Kurum burada gençlerle skuter yarışmasına katıldı. Yarışmada Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, diğer milletvekili adayları, ilçedeki AK Parti teşkilatı, gençlik kolları üyeleri de yer aldı. Ardından köfte ekmek hazırlayıp gençlere dağıtan Kurum, bol bol da fotoğraf çektirdi.

BİZ SİVAS'IN İNSANINA AŞIĞIZ

Sivaslılar programında vatandaşların taleplerini de dinleyen Bakan Kurum, "Biz, Sivas'ın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Sivas'ın insanına aşığız, Sivasımızın güzel gönüllü, insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz. Aşık Veysel'in 'Ölümsüz olmak istersen eğer / Dünyaya bırakırsın bir eser' sözünü kendimize rehber ettik. Zara'dan Kangal'a, Divriği'den Suşehri'ne kadar Sivas'ımızın dört bir yanına hizmet ettik, eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. İşte geçtiğimiz ay Sivas'ımıza yeni projelerimizle, müjdelerimizle gittik. Toplam yatırım değeri 1.8 milyar liralık olan 30 dev eserimizi Sivaslı kardeşlerimize armağan ettik. Sivas'ımızda 218 milyon yatırımla millet bahçemizi ilk fidanlarıyla buluşturduk. Kapalı otoparkımızın ve Kale projemizin yeni etabını başlattık. Yine 1.6 milyar lira yatırımla; Merkez'de Yenimahalle'de 746 sosyal konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İçme suyundan yol yapımlarına, sosyal donatılardan güneş enerjisi santrali yapımına, kamu binalarından iskan konutlarımıza kadar 28 eserimizin de açılışını gerçekleştirdik" diye konuştu.

SİVASIMIZA TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 2.3 MİLYON METREKARE OLAN 8 MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRIYORUZ

Bakan Kurum, "Bugün Sivas'ımızda, bir elimizle İller Bankamızla yaptığımız 429 milyon liralık yatırım değerine sahip 9 projemize hızla devam ederken; diğer elimizle konut, cami, ticaret merkezi, hükümet konağı ve sosyal tesislerin inşasını sürdürüyoruz. Bir yandan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemiz kapsamında 2 bin 700 evimiz, 200 iş yerimiz, 13 bin 500 konutluk arsamız için hak sahiplerimizi belirlerken; diğer yandan Sivas'ımıza toplam büyüklüğü 2.3 milyon metrekare olan 8 millet bahçesi kazandırıyoruz. Eski Stad Yeri, Kadıburhanettin ve Şarkışla millet bahçelerimizin yapımını tamamladık, sizlerin hizmetine sunduk. Zara Kızılırmak, Eğriçimen ve geçtiğimiz ay ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

HER NE YAPIYORSAK SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİYORUZ

Bakan Kurum, "Seyfebeyli ve Yüceyurt'u da unutmadık. Buralardaki millet bahçelerimizin de yapımına en kısa sürede başlayacağız. İnşallah bu millet bahçelerimiz şehrimize hem yeni nefes alanları olacak hem de genç yiğidoların spor yaptığı, basketbol, futbol oynadığı bir merkez haline gelecek. Evet, biz Kararlıyız, yiğidolarımıza söz veriyoruz; Sivas'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. Bu söz, öyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, liderimizin, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Biz Sivas'ımıza hizmet diyoruz, Sivas'ımız için eser üretiyoruz, Sivas'ımızın güzel insanlarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Her ne yapıyorsak da bunu sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonuyla hayata geçiriyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA TAM 18 MİLYON METREKARE BÜYÜKLÜĞE SAHİP 48 TANE MİLLET BAHÇESİ İNŞA EDİYORUZ

Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle skuter yarışmasına katılan Bakan Kurum, "Gençlerle bir arada olmak çok güzel. Onlar bizim geleceğimiz, ülkemizin teminatıdır. Onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için mücadele ediyoruz. Millet bahçeleri de gençlerin bir araya geldiği, koşup oynadığı, aileleriyle bir arada olduğu alan. Şu an İstanbul'da tam 18 milyon metrekare büyüklüğe sahip 48 tane millet bahçesi inşa ediyoruz. Ağaçlarımızı toprakla, fidanla buluşturuyoruz. Ümraniye Millet Bahçesi de gerçekten şehrin merkezinde herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği, içinde her türlü sosyal donatının olduğu bir kompleks. Burada gençler her türlü aktiviteyi yapabiliyorlar. Bunların sayısını arttıracağız ki iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz, onlara daha güzel bir ülke bırakacağız" dedi.

GENÇLERİN HAK SAHİBİ OLACAĞI BİR İSTANBUL'U HAYAL EDİYORUZ

Bakan Kurum, "Hepimizin herkesin mutlu olacağı bir İstanbul hayal ediyoruz. Gençlerin hak sahibi olacağı bir İstanbul'u hayal ediyoruz. Bu anlayışla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Seçimlere 2 gün kaldı. Herkese ulaşmaya çalıştık, herkesi dinlemeye çalıştık. Gençlerimizle bir arada olduk. Gençlerimizin önerileri, fikirleri varsa onları hep dinledik. O fikirleri dikkate aldık. Aynı anlayışla gençlerimizle, kadınlarımızla 85 milyon hep beraber el ele vereceğiz. İnşallah büyük güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. 2 gün sonra sandıklara gidiyoruz. Türk demokrasi tarihine geçecek. Milletimizin iradesini sandığa yansıtacağı bir seçim heyecanı yaşayacağız. Eminiz ki Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak. Gençlerimiz, cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği verecektir. Biz de onlarla el ele ve yine şehirlerimizi inşa etmeye devam edeceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.