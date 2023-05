Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Kurum, " Sivas'ımıza yeni projelerimizle, müjdelerimizle gittik. Toplam yatırım değeri 1.8 milyar liralık olan 30 dev eserimizi Sivaslı kardeşlerimize armağan ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye Nikah Sarayı'nda Sivaslılarla bir araya geldi. Ardından Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle Scooter etkinliğine katıldı. Scooter etkinliği sonrası Bakan Kurum, gençlere ekmek arası köfte ikram etti. Kurum'a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti.

Sivaslı vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, "Biz, Sivas'ın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Sivas'ın insanına aşığız, Sivas'ımızın güzel gönüllü, insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz. Aşık Veysel'in 'Ölümsüz olmak istersen eğer / Dünyaya bırakırsın bir eser' sözünü kendimize rehber ettik. Zara'dan Kangal'a, Divriği'den Suşehri'ne kadar Sivas'ımızın dört bir yanına hizmet ettik, eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. İşte geçtiğimiz ay Sivas'ımıza yeni projelerimizle, müjdelerimizle gittik. Toplam yatırım değeri 1.8 milyar liralık olan 30 dev eserimizi Sivaslı kardeşlerimize armağan ettik. Sivas'ımızda 218 milyon yatırımla millet bahçemizi ilk fidanlarıyla buluşturduk. Kapalı otoparkımızın ve Kale projemizin yeni etabını başlattık. Yine 1.6 milyar lira yatırımla; Merkez'de Yenimahalle'de 746 sosyal konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İçme suyundan yol yapımlarına, sosyal donatılardan güneş enerjisi santrali yapımına, kamu binalarından iskan konutlarımıza kadar 28 eserimizin de açılışını gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Sivas'ımıza toplam büyüklüğü 2.3 milyon metrekare olan 8 millet bahçesi kazandırıyoruz"

Bakan Kurum, "Bugün Sivas'ımızda, bir elimizle İller Bankamızla yaptığımız 429 milyon liralık yatırım değerine sahip 9 projemize hızla devam ederken; diğer elimizle konut, cami, ticaret merkezi, hükümet konağı ve sosyal tesislerin inşasını sürdürüyoruz. Bir yandan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemiz çerçevesinde 2 bin 700 evimiz, 200 iş yerimiz, 13 bin 500 konutluk arsamız için hak sahiplerimizi belirlerken; diğer yandan Sivas'ımıza toplam büyüklüğü 2.3 milyon metrekare olan 8 millet bahçesi kazandırıyoruz. Eski Stad Yeri, Kadıburhanettin ve Şarkışla millet bahçelerimizin yapımını tamamladık, sizlerin hizmetine sunduk. Zara Kızılırmak, Eğriçimen ve geçtiğimiz ay ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Her ne yapıyorsak da bunu sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapıyoruz"

Bakan Kurum, "Seyfebeyli ve Yüceyurt'u da unutmadık. Buralardaki millet bahçelerimizin de yapımına en kısa sürede başlayacağız. İnşallah bu millet bahçelerimiz şehrimize hem yeni nefes alanları olacak hem de genç yiğidoların spor yaptığı, basketbol, futbol oynadığı bir merkez haline gelecek. Evet, biz Kararlıyız, yiğidolarımıza söz veriyoruz; Sivas'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. Bu söz, öyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, liderimizin, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Biz Sivas'ımıza hizmet diyoruz, Sivas'ımız için eser üretiyoruz, Sivas'ımızın güzel insanlarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Her ne yapıyorsak da bunu sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonuyla hayata geçiriyoruz" dedi.

"18 milyon metrekare büyüklüğe sahip 48 tane millet bahçesi inşa ediyoruz"

Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle scooter yarışmasına katılan Bakan Kurum, "Gençlerle bir arada olmak çok güzel. Onlar bizim geleceğimiz, ülkemizin teminatıdır. Onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için mücadele ediyoruz. Millet bahçeleri de gençlerin bir araya geldiği, koşup oynadığı, aileleriyle bir arada olduğu alan. Şu an İstanbul'da tam 18 milyon metrekare büyüklüğe sahip 48 tane millet bahçesi inşa ediyoruz. Ağaçlarımızı toprakla, fidanla buluşturuyoruz. Ümraniye Millet Bahçesi de gerçekten şehrin merkezinde herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği, içinde her türlü sosyal donatının olduğu bir kompleks. Burada gençler her türlü aktiviteyi yapabiliyorlar. Bunların sayısını arttıracağız ki iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz, onlara daha güzel bir ülke bırakacağız" dedi.

"Herkesin mutlu olacağı bir İstanbul hayal ediyoruz"

Bakan Kurum, "Hepimizin herkesin mutlu olacağı bir İstanbul hayal ediyoruz. Gençlerin hak sahibi olacağı bir İstanbul'u hayal ediyoruz. Bu anlayışla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Seçimlere 2 gün kaldı. Herkese ulaşmaya çalıştık, herkesi dinlemeye çalıştık. Gençlerimizle bir arada olduk. Gençlerimizin önerileri, fikirleri varsa onları hep dinledik. O fikirleri dikkate aldık. Aynı anlayışla gençlerimizle, kadınlarımızla 85 milyon hep beraber el ele vereceğiz. İnşallah büyük güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. 2 gün sonra sandıklara gidiyoruz. Türk demokrasi tarihine geçecek. Milletimizin iradesini sandığa yansıtacağı bir seçim heyecanı yaşayacağız. Eminiz ki Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak. Gençlerimiz, cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği verecektir. Biz de onlarla el ele ve yine şehirlerimizi inşa etmeye devam edeceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL