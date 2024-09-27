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Sıfır Atık Hareketi 7. Yılında Yeni Hedeflere Yol Alıyor

Sıfır Atık Hareketi 7. Yılında Yeni Hedeflere Yol Alıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yılı dolayısıyla 2023 hedeflerine ulaştıklarını belirtti. 2035 için yüzde 60 geri kazanım hedefi ile pilot ilçe sayılarının 7 bölgeye yayılacağını ve Depozito Yönetim Sistemi'nin hayata geçirileceğini açıkladı. Sıfır Atık Hareketi, 7 yılda 185 milyar TL kazandırarak çevre için önemli bir başarı elde etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 yılı hedefimize ulaştık. Şimdi hedef 2035 yılında yüzde 60 geri kazanım sağlamak. Pilot ilçe sayılarımızı 7 bölgeye yayacak, Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız" dedi.

Sıfır Atık Hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde 27 Eylül 2017 yılında başlatıldı. 7 yılda geri dönüşümle 185 milyar TL ekonomiye kazandırılırken, 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 819 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 127 milyon varil petrolden tasarruf edilerek, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi ve 2,6 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağlandı.

7 yılda 7 kıtada

7'nci yılda "7 Yılda 7 Kıtada" sloganıyla devam eden Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere peç çok uluslararası kurum ve kuruluşta takdir topladı, ödüle layık görüldü. Dünyanın dört bir yanında farkındalık oluşturdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Hareketi'nin yeni pilot ilçeler ve Depozito Yönetim Sistemi ile güçlenerek yoluna devam edeceğine dikkat çekti.

Pilot ilçeler artacak, depozito sistemi hayata geçecek

Bakan Kurum paylaşımında, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimiz ile daha yaşanabilir ve temiz bir dünya için bugünden geleceğe uzanan bir köprü kurduk, 2023 yılı hedefimize ulaştık. Şimdi hedef 2035 yılında yüzde 60 geri kazanım sağlamak. Bunun için pilot ilçe sayılarımızı 7 bölgeye yayacak, Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız. Sıfır atık ile kazanan ülkemiz ve nesillerimiz olacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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