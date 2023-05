Bakan Kurum: Seçimde hakikat kazandı, algılar değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy ve Ümraniye'de partisinin ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçimin tartışmasız galibi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, 'Seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar her zaman milletiyle hareket edenler bu dava uğruna mücadele edenler kazanmıştır' dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy ve Ümraniye'de partisinin ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçimin tartışmasız galibi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar her zaman milletiyle hareket edenler bu dava uğruna mücadele edenler kazanmıştır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin ardından partisinin ilçe teşkilatlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Partisinin Çekmeköy ve Ümraniye ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Kurum, "14 Mayıs seçimlerini büyük bir katılımla coşku içerisinde seçmen kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıtmasıyla tüm dünyaya örnek olacak şekilde demokratik olgunlukla tamamladık. Ülke olarak 85 milyon vatandaşımızla önemli bir seçimi gerçekleştirdik, hayırlı olsun. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan girdiği her seçimin tartışmasız galibidir. Seçimden önce ümmetin liderinin yanında duracak mıyız? Diye sorduğumuzda, arkadaşlarımız 'evet' cevabı vermişti. Bu söz tecelli etti, sandığa yansıdı. 2,5 milyon oy farkıyla sayın cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mız birinci oldu. Yine bu seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Seçimde anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar her zaman milletiyle hareket edenler bu dava uğruna mücadele edenler kazanmıştır. Çekmeköy'ümüz her zaman sayın cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'mizin yanında olmuştur. Çekmeköylü kardeşlerimiz de yüzde 49 oy oranıyla bize destek verdi. 28 Mayıs önemli bir tarih. Biliyorsunuz, bir gün önce, 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıldönümü. Bir gün sorası da fethin 570. yıldönümü. 28 Mayıs'ta, sayın cumhurbaşkanımıza Çekmeköy'den rekor oyla destek vereceğiz. Ardından da Fatih'in torunları olarak; fethin 570. yıldönümünde hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" diye konuştu.

"DERTLİ OLAN AŞK İLE ÇALIŞIR"

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023