Bakan Kurum: "Sayın Kılıçdaroğlu, TOKİ konutlarına gidip, vatandaşın derdini sorup, bir çayını içmiş mi, kendisi, şantiyeye bile gitmemiştir" Kurum, "Onlar, İnşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler.

Bakan Kurum: "Sayın Kılıçdaroğlu, TOKİ konutlarına gidip, vatandaşın derdini sorup, bir çayını içmiş mi, kendisi, şantiyeye bile gitmemiştir"

Kurum, "Onlar, İnşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler. Televizyonlarda, 11 ilimizde konutlarımızın bitirildiğini, bizim de anahtarlarını teslim ettiğimiz törenleri izleyecekler"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon yayınında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ilgili gerçeklikten uzak olarak ortaya attığı iddialara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, TOKİ'nin yaptığı konutlarda varlıklı insanların oturduğuna dair söylemlerine karşı çıkan Bakan Kurum, "Şimdi bize, 'Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar, zenginler oturuyor' iddiasına bir tane örnek gösterebilir mi? O yüzden mi 5 milyon alt gelir grubunda yer alan vatandaşımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına başvuruyor?" dedi. Konutların sosyal donatılarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla yapıldığının altını çizen Bakan Kurum, "Bu konutlar maket değil ya, Sayın Kılıçdaroğlu gitsin hepsini saysın." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon yayınında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın faaliyetlerini sorgulamak adına gerçeklerden uzak bir sosyal medya paylaşımı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TOKİ'nin yaptığı konutlarda varlıklı insanların oturduğuna dair ortaya attığı iddialara yanıt veren Bakan Kurum, "Şimdi bize, 'Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar, zenginler oturuyor' iddiasına bir tane örnek gösterebilir mi? O yüzden mi 5 milyon alt gelir grubunda yer alan vatandaşımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına başvuruyor?" dedi. Muhalefetin algı siyaseti yaptığını dile getiren Bakan Kurum, onlara, "Evet, TOKİ'de oturanların arkaları kalın, çünkü arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var!" ifadeleriyle cevap verdi.

Bakan Kurum, yaptıkları konutların tüm gerçekliğiyle ortada olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: "Konutları sosyal donatılarıyla, okullarıyla, parkları ve yeşil alanlarıyla yaptık. Bu konutlar maket değil ya, Sayın Kılıçdaroğlu gitsin hepsini saysın."

"Sayın Kılıçdaroğlu, TOKİ konutlarına gidip, vatandaşın derdini sorup, bir çayını içmiş mi? Kendisi, şantiyeye bile gitmemiştir"

Dönüşüme, mesnetsiz iddialarla "çomak sokan" Kılıçdaroğlu'nun bir kez bile TOKİ konutlarına gidip, vatandaşları ziyaret etmediğini ifade eden Bakan Kurum, "Derdi neymiş vatandaşın, talebi var mıymış sormuş mu? Vatandaşların evinde çayını içmiş mi? Şantiyeye bile gitmemiştir kendisi. Ben TOKİ'den sorumlu Bakanım, biz neden bilmiyoruz onların yaptıkları konutları?" değerlendirmesini yaptı.

TOKİ'nin, evleri, gelirleri 15 bini aşmayan vatandaşlar için inşa ettiğini ve tüm sürecin noter huzurunda gerçekleştiğini açıklayan Bakan Kurum, 6'lı Masa'nın boş vaatler ve algı oyunlarıyla vatandaşın aklını karıştırmaya çalıştığını anlattı.

"Onlar, inşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler"

Madem biz lüks konutlar yapıyoruz, siz de yapın. İzmir'de, Ankara'da yapın, millete sunun diyen Bakan Kurum, "Kusura bakmayın ama siz daha verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Sözlerinizi tutmadığınız bir yerde algı üretemezsiniz, milleti yanlış yönlendiremezsiniz; siz ancak 15 Temmuz'da milletin canını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadeleden kaçarsınız. Evde kahvenizi yudumlayıp, televizyon izlersiniz. Ama hiç merak etmesinler, onlar inşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"Televizyonlarda, 11 ilimizde konutlarımızın bitirildiğini, bizim de anahtarlarını teslim ettiğimiz törenleri izleyecekler"

14 Mayıs'ta muhalefetin, evlerinde televizyon izlerken tek gerçek manzarayla karşılaşacağını söyleyen Bakan Kurum, şu öngörüde bulundu: "Kahve içip televizyon izlerken 11 ilimizde konutlarımızın bitirildiğini, bizim de anahtarlarını teslim ettiğimiz töreni izleyecekler. Kahve içmeye çok vakitleri olacak. Siyaset sahnesinden, tarihinden 14 Mayıs'ta silinecekler."