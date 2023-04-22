Bakan Kurum: "Sarılamaz denen yaraları saracağız, acı hatıraları birlikte sileceğiz"
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Bakan Kurum: "Sarılamaz denen yaraları saracağız, acı hatıraları birlikte sileceğiz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sarılamaz denen yaraları saracağız, acı hatıraları birlikte...
Bakan Kurum: "Sarılamaz denen yaraları saracağız, acı hatıraları birlikte sileceğiz"
GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sarılamaz denen yaraları saracağız, acı hatıraları birlikte sileceğiz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika