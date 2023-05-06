Bakan Kurum Pendik'te 6 ayrı müjde verdi

Pendik'te 6 Mayıs'ta düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedeflediklerini vurgulayarak, "İstanbulumuzda 695 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabii bu yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi büyük İstanbul dönüşümü diyoruz. Yarısı sizden yarısı bizden diyoruz. Bugün itibarıyla İstanbul'da yüzyılın dönüşümüne başvuru sayısı kaç oldu biliyor musunuz? Tam 551 bin bağımsız bölüm başvurdu" dedi. Müjdeleri tek tek sıralayan Bakan Kurum, " Pendik'te Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde 142 bin metrekarelik alanda bin 747 konutumuzu ve yine 281 dükkanımızdan oluşan projemizin temellerini hep birlikte atmıştık. Burada biz 316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık. İnşallah burada otoparkıyla sosyal donatılarıyla konutlarımızı 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"3 BİN 200 RİSKLİ YAPIMIZI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

4 BİN 500 GECEKONDUMUZUN YER ALDIĞI MAHALLEMİZİ İMAR PLANLARINI ONAYLADIK

"YEŞİL PENDİK İDEALİMİZ VAR"

"OKULLARIMIZI EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Dolayoba Mahallesi'ndeki ailelerin mülkiyet sorunları olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Bu sorunları çözdük. Şimdi de Pendik, Şahintepe. Pendik, Şahintepe'de 400 bin metrekarelik alanda tapu sorununun çözülmesine yönelik çalışmalarımızı başlattık. Belediyemiz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz ve bakanlığımızın tüm birimleri inşallah buradaki tapu problemini tamamen ortadan kaldıracağız. Bu bizim size sözümüz bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcayarak yapıyorlar. İnşallah en kısa sürede tapularımızı vereceğiz ve vatandaşlarımızın rızasını alacağız. Pendik, Kurtköy'de 6 sınıflık ve 12 sınıflık olmak üzere toplamda 18 sınıflık, 2 anaokulumuzun yapımına devam ediyoruz. Okullarımızı en kısa sürede tamamlayarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında sizlerin hizmetine sunacağız ve inşallah bu çalışmalarımızla birlikte Pendik çok daha güçlü olacak. Gençler geleceğe daha güvenli bakacak ve en sonunda da buradaki Pendikli kardeşlerimizin duasını alacağız. Tüm projelerimiz, yatırımlarımız, çalışmalarımız, Pendikli kardeşlerimiz için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.