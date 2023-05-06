Bakan Kurum, Pendik'e 6 müjdeyle geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmaları çerçevesinde Pendik sahilde vatandaşlara seslendi. Pendik'e müjdelerini açıklayan Bakan Kurum, "Bu çalışmalarımızla birlikte Pendik çok daha güçlü olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmaları çerçevesinde Pendik sahilde vatandaşlara seslendi. Kurum, Pendikli vatandaşlara 6 müjde birden verdi. Bakan Kurum'a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti.

"Tam 551 bin bağımsız bölüm başvurdu"

Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kurum, "İstanbul'umuza 695 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabii bu yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi büyük İstanbul dönüşümü diyoruz. Yarısı sizden yarısı bizden diyoruz. Bugün itibariyle İstanbul'da yüzyılın dönüşümüne başvuru sayısı kaç oldu biliyor musunuz? Tam 551 bin bağımsız bölüm başvurdu" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz için, çocuklarımız için onların koşup oynayacağı, dinleneceği millet bahçelerimizi sizlere armağan ediyoruz"

Konuşmasına müjdelerle devam eden Kurum, "Bir: Pendik'te Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde 142 bin metre karelik alanda bin 747 konutumuzu ve yine 281 dükkanımızdan oluşan projemizin temellerini hep birlikte atmıştık. Burada biz 316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık. İnşallah burada otoparkıyla, sosyal donatılarıyla birlikte konutlarımızı 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Birinci etap dışında kalan alanlarda 910 bin metrekare büyüklüğü alan. Bu alanlarda da vatandaşlarımızla, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Nasıl ilk etapta vatandaşlarımızla anlaştıysak, aynı alan içerisinde 920 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı büyüteceğiz. ve buradaki 3 bin 200 riski yapımızı bakanlığımızın kira desteğiyle, taşınma desteğiyle, yarısı bizden kampanyamızla birlikte dönüştüreceğiz. Şimdiden mahallemize ben Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İkincisi: Ertuğrul Gazi, Gazi Mahallemiz var. ve burada kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Hem imar sorunlarıyla ilgili hem de ada bazlı vatandaşlarım dönüşüm yapmak istiyor. Belediyemizde çalıştık ve burada dönüşümün önünü açacak şekilde yöneteceğiz. ve burada toplamda 4 bin 500 gecekondumuzun yer aldığı mahallemizi hem rezerv alan ilan hem de imar planlarını onayladık. Burada Yaylapınar, gelinpınar'ın tepesinin de bulunduğu alanda 950 konutluk bir alan belirledik ve bu alanı da Ertuğrul Gazi Mahallemizin dönüşümü için konut yapacağız. Rezerv alan olarak kullanacağız. ve böylelikle burada hem gecekonduda yaşayan, altyapısı, sosyal donatı işi olan kardeşlerimizin sorunu çözeceğiz, hem de burayı el ele vererek dönüşümümüzü yapacağız. Şimdiden bu projemizde Pendiğimize hayırlı uğurlu olsun. Kardeşlerime bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle Ertuğrul Gazi Veli Baba, Çınardere, Çamçeşme ve Fevzi Çakmak mahalleleri buralarda bir de Yayalar mahallemizde Pendiğimizin Evlerinin kentsel dönüşümüne girmesini talep eden kardeşlerimize destek vereceğiz. Rezerv alanı yapacağız. Onların yanında olacağız. İmar planıyla, yapım desteğiyle ilgili ya kendileri yapacaklar ya da biz nasıl her afette milletimizin yanında el ele verip yaptıysak aynı anlayışla mahallelerimizdeki dönüşümü de beraber yapacağız. Üç: Yeşil Pendik, idealimiz var bizim. Her yer yeşil olsun diyoruz. Gençlerimiz için, çocuklarımız için onların koşup oynayacağı, dinleneceği millet bahçelerimizi sizlere armağan ediyoruz. Biliyorsunuz 285 bin metrekare Pendik Millet Bahçemizi açtık. Sizlerin hizmetine sunmuştuk. Şimdi 28 bin bin metrekare Pendik, Burla biraderler konutu yine millet bahçemiz yapımını süratle devam ettiriyoruz. İnşallah burayı da tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

"İnşallah en kısa sürede tapularımızı vereceğiz ve vatandaşlarımızın rızasını alacağız"

Müjdelerine devam eden Kurum, "Dört: Ama bundan daha önemlisi Güzelyalı Sahilinde bir millet bahçesi yapıyoruz. Burada vatandaşlarımız gelecek huzur içerisinde derslerini gençlerimiz çalışacaklar. Buradaki kütüphanelerden istifade edecekler. Gençlik merkezinde her türlü sosyal faaliyeti yapacaklar. ve Annelerimiz burada ağaçların, çiçeklerin içerisinde hoşça vakit geçirecekler. Beş: Dolayoba Mahallemizdeki ailelerimizin mülkiyet sorunları vardı. Bu sorunları çözdük. Şimdi de Pendik, Şahintepe. Pendik, Şahintepe'de 400 bin metrekarelik alanda tapu sorununun çözülmesine yönelik çalışmalarımızı başlattık. Belediyemiz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz ve bakanlığımızın tüm birimleri inşallah buradaki tapu problemini tamamen ortadan kaldıracağız. Bu bizim size sözümüz bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcayarak yapıyorlar. İnşallah en kısa sürede tapularımızı vereceğiz ve vatandaşlarımızın rızasını alacağız. Altı: Pendik, Kurtköy'de 6 sınıflık ve 12 sınıflık olmak üzere toplamda 18 sınıflık, 2 anaokulumuzun yapımına devam ediyoruz. Okullarımızı en kısa sürede tamamlayarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında sizlerin hizmetine sunacağız. Bu çalışmalarımızla birlikte Pendik çok daha güçlü olacak. Gençler geleceğe daha güvenli bakacak ve en sonunda da buradaki Pendikli kardeşlerimizin duasını alacağız. Tüm projelerimiz, yatırımlarımız, çalışmalarımız, Pendikli kardeşlerimiz için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. - İSTANBUL