Bakan Kurum: Muharrem İnce'nin çekilmesi FETÖ kumpasıdır

Seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te bir restoranda Vanlılarla kahvaltı programında bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi hakkında konuştu. Bakan Kurum, "Sayın İnce 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızın rakibiydi, kaybetti. Ama 2023 seçimleri için aday olacağım dedi; CHP'nin içinden sesler yükseldi. Parti kuracağım dedi; tehditler aldı, kendisine ve partisine parmaklar sallandı. Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır, bir FETÖ oyunudur. Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimidir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Kurum, Pendik'te bir restoranda Vanlılarla Kahvaltı Programında vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum'a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti ilçe temsilcileri eşlik etti.

"VAN'IN MEMLEKET AŞKI BAŞKADIR"

Kahvaltı programında vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, "Kıymetli Vanlı Hemşerilerim, Hanım Kardeşlerim, Genç Kardeşlerim, buraya gelen Van'ımızı temsil eden kıymetli sivil toplum örgütlerimiz sizleri, sizlerin şahsında İpekyolu'ndan Tuşba'ya, Erciş'ten, Edremit'e kadar Van'ımızın bütün evlatlarını oradaki tüm kardeşlerimizi Van'ımızdan İstanbul'umuza gelen tüm hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, selamlıyorum. Yurduna bağlı, özü sözü bir, delikanlı Vanlı kardeşlerim; 5 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılının meşalesini yaktığı Van Mitinginde şanına yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızla buluştular. O gün Van'da miting meydanında Vanlı bir kardeşimizin açtığı pankartta şu diyordu; 'Van memleketin sınır çizgisidir. Reis gençlerin kırmızı çizgisidir' diyordu. İşte Van budur. İşte Van'ın Recep Tayyip Erdoğan sevdası budur. İşte Van'ın memleket aşkı başkadır" diyerek konuşmasına başladı.

"21 YILDA, 40 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM KAZANDIRDIK"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Biz de Van'lı kardeşlerimiz için Van'ın taşına, toprağına, suyuna oradaki her bir karış vatan toprağına aşığız. Biz, Van'ımızın güzel gönüllü, insanlarına hizmet etmekten her zaman onur, gurur ve şeref duyduk. ve bu güzel şehre 21 yılda, 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdık. Ne yaptık? Bir yandan Erçiş'ten Tuşba'ya, Çatak'tan Edremit'e Van'ımızın tüm ilçelerinde kentsel dönüşüm projelerimizi hızla devam ettirirken; diğer yandan sosyal yine donatılarıyla beraber binlerce konutun inşasını devam ettiriyoruz. Van'ımızda bir yandan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemiz kapsamında 3 bin 200 evimizi, 250 iş yerimizi, yine Van'lı kardeşlerimizin 26 bin 700 konut yapacağı alt yapılı arsayı hak sahiplerini belirledik ve Van'ımıza toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare olan 8 tane de millet bahçesi kazandırıyoruz, merkezdekini bitirdik vatandaşlarımızın hizmetine açtık" diye konuştu.

"TERTEMİZ HALİYLE GELECEK NESİLLERİMİZE BIRAKACAĞIZ"

Van Gölünü gelecek nesillere temiz haliyle bırakmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "İnşallah evlatlarımıza en temiz haliyle bırakmak için çalışıyoruz. Van'da olmayan, daha önce bu hizmeti almayan Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi yaptık ve gölün kurtarılmasına ilişkin orayı özel çevre koruma bölgesi ilan etmek suretiyle, Van'a kıyısı olan ne kadar ilimiz, ilçemiz varsa tamamında aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Van gölümüz inşallah tertemiz haliyle gelecek nesillerimize bırakacağız. Dip çamuru temizliği yapmak suretiyle inşallah kıyısında gezeceğimiz, dinleneceğimiz, İstanbul'da, Beykoz'da, Boğaz'da gezer gibi oradaki havayı alır gibi restoranlarıyla, kafeleriyle, kütüphaneleriyle Doğu'nun incisi olacak" dedi.

"BAŞVURU SAYIMIZ TAM 650 BİNE ULAŞTI"

Türkiye'nin yüzde 70'inin deprem bölgesi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "İstanbul'umuz da depremin bu manada en çok hissedileceği, zarar vereceği, muhtemel zararı göreceği illerimizin başında geliyor. O yüzden biz istiyoruz ki milletimiz başını yastığa güvenle koysun. Başka acıları çekmeyelim ve Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Bu irade Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar İstanbul'da 700 bin yuvayı ve 3 milyon insanımızı yeni bir hayata kavuşturdu. Hep birlikte; 1.5 milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları İnşallah milletimizle el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız tam 650 bine ulaştı. Bu şu demek; 2,5 milyon vatandaşımızın başvurusu demek" diye konuştu.

"DAİMA TEMİZ SİYASETİN TEMSİLCİSİ OLDUK"

Konuşmasına devam eden Bakan Kurum, "Türkiye'nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak. İngiliz dergilerinin kapaklarında Hilal'imizi kıranlar kaybedecek, Erdoğan gitsin diye manşet atan Fransız gazeteleri kaybedecek, Küresel odaklar kaybedecek. Saflar iyice netleşti: Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız diğer tarafta kimler var? Kumpasçılar var. Kasetçiler, terör örgütleri, FETÖ, PKK ve küresel güçler var. Bunlar milletten oy alamayacaklarını anlayınca rakiplerine kumpasa giriştiler. Ne yaptılar? Kasetle partinin başına geçenler şimdi başka kumpaslarla devletin başına geçmek istiyorlar. Biz AK Parti olarak, daima temiz siyasetin temsilcisi olduk. Kime yapılırsa yapılsın kumpasların hep karşısında durduk" dedi.

"BU YAPILAN BİR FETÖ KUMPASIDIR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi hakkında konuşan Bakan Kurum, şunları ekledi:

"Sayın İnce 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızın rakibiydi, kaybetti. Ama 2023 seçimleri için aday olacağım dedi; CHP'nin içinden sesler yükseldi. Parti kuracağım dedi; tehditler aldı, kendisine ve partisine parmaklar sallandı. Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır, bir FETÖ oyunudur. Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimidir. Kim olursa olsun, kimin başına gelirse gelsin biz bunun karşısındayız. Hiç kimse Türk demokrasisine parmak sallayamaz. Müdahale edemez. Bu aziz millet onlara haddini bildirir. Bu seçimde de hep birlikte göreceğiz. Kasetçilere, kumpasçılara, FETÖ'cülere bu millet dersini verecek. Demokrasi tokadını atacak."

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023