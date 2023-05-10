Bakan Kurum: 'Milletimizin, işçi kardeşlerimizin huzurunu bozanların önünü biz kestik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Milletimizin, işçi kardeşlerimizin huzurunu bozanların önünü biz kestik. Fabrikada çalışan işçi kardeşimizden sanayide sıcağın altında oto tamiri yapan ustamıza, evini geçindirmek için zor şartlar altında çalışan vatandaşlarımıza kadar tüm işçi kardeşlerimizin refah seviyesini yükselten irade AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın iradesidir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul'da seçim çalışmaları çerçevesinde Çekmeköy'de bir dizi program gerçekleştirdi. İlk olarak Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretinde bulunan Bakan Kurum, ardından otobüs ile Çekmeköy'de tur gerçekleştirdi. Bakan Kurum daha sonra Farmasi Fabrikası'na ziyarette bulundu. Kurum'a Çengelköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz eşlik etti.

"Sizlerin emekleri, ürettiği değerler ülkemizin savunma sanayisine, ihracatına, ekonomisine büyük ölçüde yön veriyor"

Fabrika çalışanlarıyla buluşan Bakan Kurum, yaptığı açıklamada "Emeğin, emekçinin, alın terinin, helal rızkın şehrindeyiz, İstanbul'umuzun gözbebeği Çekmeköy'ümüzdeyiz. Bizim medeniyetimiz ülkemizi alın teriyle yükselten, kalkındıran, geliştiren, büyüten işçi kardeşlerimizin emeğini her zaman 'kutsal' kabul etmiştir. Öyle ki işçinin hakkını daha alın teri kurumadan veren bir inancın mensuplarıyız. Biliyoruz ki, 'Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz'. Evet, biz milletimiz için inşa ettiğimiz tüm eserlerle sizlerin alın teriyle bu toprakları yeşerttik, yeşertmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerin emekleri, ürettiği değerler ülkemizin savunma sanayisine, ticaretine, ihracatına, ekonomisine büyük ölçüde yön veriyor. Bu anlayışla 21 yıldır her zaman değer üreten işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. İşte yıllardır kimi marjinal gruplar tarafından istismar edilen 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak sizlerin bayramı olarak biz ilan ettik. Milletimizin, işçi kardeşlerimizin huzurunu bozanların önünü biz kestik. Fabrikada çalışan işçi kardeşimizden sanayide sıcağın altında oto tamiri yapan ustamıza, evini geçindirmek için zor şartlar altında çalışan vatandaşlarımıza kadar tüm işçi kardeşlerimizin refah seviyesini yükselten irade AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın iradesidir. Biz hiçbir zaman durmadık. Üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti hiçbir zaman birbirinden ayırmadık, ayırmıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL