Bakan Kurum: Milletimiz, sandığa oy vermeye koşarak gitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum, Beykoz'da AK Parti İlçe Teşkilatında Partililer ile istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Kurum, 'milletimiz bu duyguyla, 21 yıldır olduğu gibi bu seçimde de sandığa oy vermeye koşarak gitmiştir' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum, Beykoz'da AK Parti İlçe Teşkilatında Partililer ile istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Kurum, "milletimiz bu duyguyla, 21 yıldır olduğu gibi bu seçimde de sandığa oy vermeye koşarak gitmiştir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum Beykoz'da AK Parti İstişare Toplantısında Beykoz Mahalle Muhtarları, Mahalle Başkanları ve partililer ile bir araya geldi. Bakan Kurum, "Bu millet Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımız da milletimize sevdalıdır. İşte milletimiz bu duyguyla, 21 yıldır olduğu gibi bu seçimde de sandığa oy vermeye koşarak gitmiştir" şeklinde konuştu.

"Manipülasyon yapmaya çalıştılar"

Bakan Kurum, "Kazanıyoruz" dediler. "Öndeyiz" dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Manipülasyon yapmaya çalıştılar. Ama ne oldu? İşlerinin başında durmak yerine il il gezenlere, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta en büyük cevabı vermiştir. Filmler çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar kaybetti. Hamd olsun, bu seçimde algı değil, hakikat kazandı" dedi.

"Milletimiz Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımız da milletimize sevdalı"

Seçim sonrası depremzedelere karşı ortaya çıkan olaylarla ilgili konuşan Kurum, "Bu millet Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımız da milletimize sevdalıdır. İşte milletimiz bu duyguyla, 21 yıldır olduğu gibi bu seçimde de sandığa oy vermeye koşarak gitmiştir. Bizim milletimiz, feraset sahibidir. Bu yüzden, 'Kendisine efendi değil, hizmetkar olanlara, hadim olanlara' destek vermiştir. Bizim milletimiz, adildir. 'Depremzedelere verdiği en ufak bir yardımı dahi, seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil, milleti hizmeti kutsal bir vazife bilenlere' destek vermiştir" şeklinde konuştu.

"Milletimiz, kabiliyetsizliği, beceriksizliği sevmez"

14 Mayıs seçiminden bahseden Bakan Kurum, "Bizim milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever, güven sever. Bu yüzden, her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verdiği tarihte teslim edenleri desteklemiştir. Milletimiz, kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez, işinin hakkını verenleri başının üstünde taşır, destekler. 14 Mayıs'ta da böyle olmuştur. 28 Mayıs'ta da inşallah böyle olacaktır" dedi.

"Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımıza rekor destek verdiler"

Kurum, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler. CHP'li Tekirdağ Belediyesi ödeneği bahane gösterdi. Depremzedeleri misafirhanelerinden çıkardı" dedi. - İSTANBUL

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023