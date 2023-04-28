Bakan Kurum, Küçükçekmece'de vatandaşlara müjdeler verdi

KÜÇÜKÇEKMECE Cennet Mahallesi'nde miting yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeraltı otoparkımızın da yapımına süratle devam ediyoruz. Halkalı Millet Bahçemiz güzel oldu mu? Şimdi yeni projeler üstünde inşallah ilçemize daha nice yeşil alanlar kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Fatih merkez ile İnönü Mahallesi'ndeki rezerv alanlarımızı hazırladık. Safta mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. Alanda 100 metrekare olmak 2+1, 163 bağımsız birimimizin projelendirme çalışmasını tamamladık. Yenişehir rezerv yapı alanına ilişkin imar sürecimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini, itirazlarını inceliyoruz. İnşallah hiçbir mağduriyete izin vermeden sağlıklı, rızaya dayalı bir dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde miting yaparak vatandaşlara seslendi. Bakan Kurum, "İstanbul bizim sevdamız, canımız, ciğerimiz, aşkımız ruhumuz. İstanbul bizim kabul olunmuş duamız. Bu aziz şehre, bu güzel şehrin insanlarına hizmet etmek bizim için her zaman büyük bir şeref, büyük bir onur, büyük bir gurur olmuştur. İşte biz şehirlerin sultanı, şehirlerin şahı İstanbul'umuzu, 21 yılda dev eserlerle, hiçbir şehre nasip olmamış büyük hizmetlerle taçlandırdık. Şimdi bizlere düşen en önemli görev, İstanbul'umuzu depremlere, sellere, afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Bu doğrultuda 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' dedik ve İstanbul'da 695 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabi ki bu yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi 'İstanbul'un Büyük Dönüşümü' diyoruz. Sen yeter ki riskli yapını dönüştür, 'Yarısı Bizden' diyoruz. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde olmak üzere 1 buçuk milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yarısı bizden kampanyası ile daha da hızlandırıyoruz" diye konuştu.

BAKAN KURUM'DAN KÜÇÜKÇEKMECE'YE 5 MÜJDE

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