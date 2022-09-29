Bakan Kurum: "Konya'mıza tam 11 bin 390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da ilk etapta hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Fuar alanında düzenlenen Konya Tanıtım Günlerinde yaptığı konuşmada, "Konya'mıza tam 11...

Bakan Kurum: " Konya'mıza tam 11 bin 390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da ilk etapta hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Fuar alanında düzenlenen Konya Tanıtım Günlerinde yaptığı konuşmada, "Konya'mıza tam 11 bin 390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da ilk etapta hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Fuar alanında bu yıl 7'ncisi düzenlenen Konya Tanıtım Günleri etkinliğinin açılış programına katıldı. Konya'ya özgü lezzetlerin 4 gün boyunca tanıtılacağı Konya Tanıtım Günleri, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başladı.

"Konya'mıza tam 11 bin 390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da ilk etapta hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz"

Konya Tanıtım Günlerinin açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplamda 500 bin sosyal konutu müjdelendi. Arsa ve işyerleriyle 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattık. Dün itibariyle de sayın cumhurbaşkanımız bizlere altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatı verdiler. İnşallah hızlı bir şekilde TOKİ'mizle, milli emlak genel müdürlüğümüzle, belediyelerimizle, bakanlığımızla birlikte yoğun mesaimizi arsalarımızı oluşturmak suretiyle harcayacağız. Müjdesini de yine konutlarda olduğu gibi cumhurbaşkanımız milletimize verecekler. Bu kapsamda da Konya'mızda 7 bin 655 konut projesi yapıyoruz. Konya'nın merkezinde 500 tane de sanayi işyeri kazandırıyoruz. Konya'mıza tam 11 bin 390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da ilk etapta hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Konya'da bu gün itibariyle başvurular 120 bin olmuştur" dedi.