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Bakan Kurum: Konutta sıra orta gelir grubunda

Politika Haberleri

Bakan Kurum: Konutta sıra orta gelir grubunda

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin devamına ilişkin, "Şimdi inşallah sıra orta gelirde.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin devamına ilişkin, "Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Kurum, TBMM'de AK Parti grup toplantısı ardından basın mensuplarına, sosyal konut projesinin devamına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Alt gelir grubuna yaptık, emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz. İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20'si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız, projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Murat Kurum Politika Ekonomi Haberler

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