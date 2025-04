Bakan Kurum: "Kıbrıs Türk halkının gelecek 100 yılını garanti altına alacak Master Planımızı hayata geçireceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda, başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına alacak KKTC Master Planımızı hayata geçirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreninde konuştu. KKTC'yi her fırsatta ziyaret ettiklerini söyleyen Kurum, "Buraya yaptığımız her ziyarette, güzel bir gayretin ve yatırımın müjdesini veriyoruz. Bugün yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme binasının temelini atmanın heyecanı içerisindeyiz. Ben Kıbrıs Türkü'nün şanına yaraşır bu yeni yatırımlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz bir söz var. 'Kuzey Kıbrıs'ın haklı davası, bizim milli davamızdır.' İnanın bu söz, herhangi bir söz değildir. Bu söz, tarihi sorumluluğumuzun ve Kıbrıs Türkü'nün güçlü yarınlarının bir yansımasıdır. Bu yüzden kardeşlerimizle ortak geleceğimizi, yine ortak adımlarla planlıyoruz. Bu irade yeri geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinden Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı izolasyona tepki olarak ortaya çıkıyor. Yeri geldiğinde ise BM Genel Kurulunda, tüm dünyaya 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni acilen ve şartsız bir şekilde tanıyın' çağrısına dönüşüyor. Devletimizin tüm kurumları, bu güçlü duruşla adeta seferber olmuş durumdadır. Özellikle de Bakanlığımız çevre, şehir ve iklim değişikliği alanında durmadan, dinlenmeden çalışıyor" dedi.

"KKTC'de tapu ve kadastro alanında yeni bir çağ başlatıyoruz"

Kıbrıs'ta çok çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum, "Sosyal konut projelerinden dijital tapu ve kadastroya, coğrafi bilgi sistemlerinden yeşil alan üretimine kadar birçok projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu. Kurum, KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Cumhuriyet Meclisi binalarını tamamladıklarını, millet bahçesi ve cami projelerini de yıl ortasına kadar tamamlayarak, Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunacaklarını söyledi.

KKTC'nin geleceğine damga vuracağına inandığı projeleri anlatan Kurum, "İnşallah çok yakında burada tapu ve kadastro alanında yeni bir çağ başlatıyoruz. Türkiye'de yıllardır başarıyla uyguladığımız dijital tapu sistemini, Kıbrıs'a taşıyoruz. Vatandaşımızın taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı yapabilmesi için KKTC tapu kadastro bilgi sistemi TAKBİS'i 2025 Haziran ayı sonunda devreye alıyoruz. Ülkemizde her gün 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Parsel Sorgu Sistemini bu ayın sonunda Kıbrıs'ta da hayata geçiriyoruz. İnşallah bu uygulamayla Kıbrıs'ta artık herkes, taşınmazlarının bilgilerine cep telefonları ya da bilgisayarları üzerinden kolayca ulaşabilecek. Yine bu ay sonunda havalanacak uçaklarımızla KKTC'nin 3 boyutlu geleceğini çizmeye başlıyoruz. Tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkarıyor, şehirlerimizin afetlere karşı hazırlayacak olan her türlü simülasyonu yapacak uygulamayı kuruyoruz" diye konuştu.

"TOKİ'yle Kıbrıs'ta yeni sosyal konutlar yapacağız"

Ada'da meteoroloji radarının da kurulacağını söyleyen Kurum, "Tüm meteorolojik tahminleri ve erken uyarıları da halkımızın istifadesine sunuyoruz. Yine Kıbrıs'ta devam eden çöp sorununu kardeşlerimizin gündeminden tamamen çıkarıyoruz. Bu noktada çok yakında düzenli depolama sistemimize dair adımları ilgili bakanlarla beraberce atacak, 'sıfır atık' prensibiyle atıkların tamamını bertaraf edeceğiz. Ayrıca, bu kapsamda KKTC'ye 30 adet depozito iade makinesi kurulumunu da önümüzdeki aylarda yapacağız. Kendi atığını dönüştüren, atığını ekonomisine kazandıran bu manada hem istihdama hem üretime katkı sağlayan bir anlayışı KKTC'ye yerleştirmiş olacağız. Asıl müjdemizi sona sakladım. Beklentinin büyük olduğunu da biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 3.3 milyon konutu dönüştürmüş, 1.4 milyon sosyal konut üretmiş, şu an 11 ilimizde asrın felaketi için aynı anda 500 bin konutu inşa eden bir ülke olarak bu tecrübemizi Kıbrıslı kardeşlerimiz için de kullanacağız. Evet, TOKİ'mizle Kıbrıs'ta yeni sosyal konutlar yapacağız. Bu muhteşem projemizi de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Mayıs ayındaki ziyaretinde sizlerle paylaşacaklar. Ben şimdiden, tüm hedeflerimizin, tüm yatırımlarımızın Kıbrıslı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"KKTC Akdeniz'in en özel cazibe merkezi olacak"

Bakan Kurum, Kıbrıs'ta hiçbir çalışmalarını parçalı olarak düşünmediklerini aksine inşa ettikleri her eseri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Güçlü Kıbrıs Vizyonu" ekseninde, hükümetin yoğun gayretleri neticesinde, bir bütünün parçaları olarak hayata geçirdiklerini söyledi. Kurum, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda, başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına alacak KKTC Master Planımızı hayata geçirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu planla inşallah Akdeniz'in en özel cazibe merkezi olacak Kıbrıs'ta ülkenin imarından arazi planlamasına, yeşil alanlarından altyapısına kadar her şeyi düşünen buradaki istihdamı ve üretimi olabilecek en yüksek noktaya taşıyan bir şehircilik anlayışını hep birlikte ortaya koyacağız. Bu noktada Kıbrıs'ın tarihi derinliğine ve devlet gücüne yaraşır mekanlara kavuşmasını çok önemsiyoruz. İnşallah, bugün burada temellerini attığımız Yüksek Mahkememiz bittiğinde mahkeme salonlarıyla, toplantı ve tören alanlarıyla muhteşem bir eser olacak. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımız çok daha güzel mekanlarda hizmet verecek. Kıbrıs Türk halkı en iyi imkanlarla, en donanımlı mekanlarda adalet hizmeti alacak" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkına destek vermeye devam edeceğiz"

Yapım aşaması devam eden kütüphanenin tamamlandığında, güçlü nesilleri yetiştirecek bir ilim merkezi olacağını vurgulayan Kurum, "Bilime, tarihe, ecdada kıymet veren milli şuuru yüksek, adalet, merhamet ve şefkat duygusu sağlam bir nesil burada yetişecek. Şunu samimiyetle söylüyorum. Benzer eserleri çoğaltmak için tüm ruhumuzla, tüm imkanlarımızla alın teri dökmeye devam edeceğiz. Ada'da yarım asırdan fazla süredir adalet mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkına destek vermeye kardeşlerimizle ekmeğimizi, suyumuzu, geleceğimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla sözlerime son verirken bu gurur verici projelere liderlik eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a ve bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden çalışan emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - LEFKOŞA