Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da yeni belediye hizmet binasının açılışını yaptı ve Tarihi Sultan Selim Camii Çevresi Projesi'nin temelini attı. Bakan Kurum, projelerin Karapınar'ın geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya programı kapsamında, babaocağı Karapınar'da hemşerileri tarafından coşkuyla karşılandı. Karapınar Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı ile Tarihi Sultan Selim Camii Çevresi Projesi'nin temel atma törenine katılan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Açılışını yapacağımız yeni belediye hizmet binamız; teknolojik altyapısıyla, vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştıran düzenlemeleriyle, personelimizin daha verimli çalışabileceği alanlarıyla ve şık mimarisiyle Karapınarımızın geleceğine yakışır bir eser oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Bugün ayrıca, çok önemli bir projenin daha başlangıcına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Karapınar'ın kimliğini oluşturan Tarihi Sultan Selim Camii Çevresi Projesi'nin de Temel Atma Törenini gerçekleştireceğiz. İnşallah burada da TOKİ'mizle; 51 konut, 249 dükkan, Kur'an Kursu ve kapalı otoparkımızı hızla yapacak ve 2026 yılında sizlere teslim edeceğiz. Camimizin çevresindeki tüm köhneleşmiş yapıları yıkarak, burayı yeni bir meydan olarak tasarlayacağız; böylece hem camimizi ön plana çıkaracak hem de bölgemizi sosyal ve kültürel açıdan daha da canlandıracağız. Karapınar'ın kalbi bu alan hemşerilerimizin uğrak mekanı olacak."

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI- Mehmet OKUYUCU (Konya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
