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Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini...

Politika Haberleri

Bakan Kurum: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini...

Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık."

Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık."

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Kaynak: AA / Politika

Kahramanmaraş Politika Haberler

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