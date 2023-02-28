Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini...
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Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık."
Bakan Kurum: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık."
Kaynak: AA / Politika