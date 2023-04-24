Bakan Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı
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Bakan Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.
Bakan Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı
İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika