Bakan Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı

Bakan Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.