Bakan Kurum, İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz aşkla çalışırken, dimdik ayakta duran eserlerimizi bile karalamaya çalışanları görüyoruz. Her yangından sonra aynı iftirayı atıyorlar. 'Ormanlık alanlar ranta açılıyor' diyorlar. Ekiplerimiz canla başla yangına müdahale ederken bu yalanlara sarılmak en hafif tabiriyle milletimizin acısına saygısızlık, milletimize karşı sorumsuzluktur." dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaymakamlık önünde düzenlenen İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Kurum, kentte meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek için çalıştıklarını belirterek, Ödemiş'te 138 köy evi, 21 ahır, cami ve köy konağı, Seferihisar Camikebir Mahallesi'nde ise 143 konut olmak üzere toplam 281 bağımsız bölümün inşa edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, yangınların ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade ederek, "Bizim devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür. Bu topraklarda devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır." dedi.

Ödemiş'te orman yangınında evleri yanan vatandaşlarla yaşadıkları duygusal anları hatırlatan Kurum, "Evi yanan Cavit amcamızla sarıldığımızda, o döktüğü gözyaşlarını hiç unutamıyorum. Bana dönüp 'Her şeyimiz gitti' dediğinde çok üzüldüm ama kendisine de o gün bir söz verdim. 'Cavit amca, sen canını sıkma, senin canın sağ olsun, evlatların sağlıklı olsun, gerisini biz hallederiz, evinin daha iyisini yaparız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, geçen ay yaşanan yangından sonra İzmirlilere verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"İş bilenin kılıç kuşananın demişler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıldır kararlılıkla çalıştıklarını anlatan Kurum, "Biz aşkla çalışırken, dimdik ayakta duran eserlerimizi bile karalamaya çalışanları görüyoruz. Her yangından sonra aynı iftirayı atıyorlar. 'Ormanlık alanlar ranta açılıyor' diyorlar. Ekiplerimiz canla başla yangına müdahale ederken, hasar tespit çalışmalarımız yapılırken, gönüllülerimiz 'yeşil vatan' diyerek alevleri söndürmeye çalışırken bu yalanlara sarılmak en hafif tabiriyle milletimizin acısına saygısızlık, milletimize karşı sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

Kurum, devletin gücünün milletin duasından, desteğinden, güveninden geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İş bilenin kılıç kuşananın demişler. Allah'ın izniyle bu güçlü devlet milletinin her derdine deva olacaktır. Birileri istediği kadar çamur atsın, deprem bölgesindeki konutlar da bitecek, yangın bölgesindeki evler de teslim edilecek. Kimse bu hızımızın önünde duramayacak, kimse bu gerçeği değiştiremeyecek. Hizmetleriyle gündeme gelmek yerine boş sözlerle milletimizin gündemini meşgul edenlere rağmen biz eser üretmeye, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ne kadar büyük felaketlerle karşılaşsak da biz birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur."

"Bahane değil, eser üreten biziz"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıkların ve kurumların yangın bölgesinde faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "Murat Kurum Bakanımız yangından sonra bugün Ödemiş'e ikinci kez geldi. O gün yaraları tespit etti, çözümlerin talimatını verdi ve bugün kendisinin öncülüğünde Ödemiş'te temel atma töreninde buluşuyoruz. İşte AK Parti ve siyaseti budur. Bahane üreten değil, eser üreten biziz." dedi.

Ödemiş'teki yatırımlara değinen İnan, şunları kaydetti:

"Milletimize söz verdiğimiz gibi ulaştırma alanında da atılımlar gerçekleştiriyoruz. Torbalı-Ödemiş-Kiraz kara yolu bunun en güzel örneklerinden biridir. Yolun 80 kilometresini tamamladık. 9 Ağustos'ta açtığımız Ödemiş çevre yolu ilçenin trafiğini rahatlattı, konforla ulaşımlarını sağlıyorlar. Eylülde de inşallah Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla kalan 3 kilometrelik mesafe de trafiğe açılacak. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatına devam ediliyor, yeni ilçe sağlık müdürlüğümüzün binasında da sona yaklaştık, 100. Yıl İlkokulunu yeni eğitim ve öğretim dönemine tam kadro olarak yetiştirdik."

Programda İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından butona basılarak konutların temeli atıldı.

Vatandaşların yeni konut sevinci

Butona Bakan Kurum ile birlikte basan Ödemişli Cavit ve Ülfet Özer çifti, gazetecilere konutların temeli atıldığı için çok mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Hüseyin Köymen de orman yangınında evinin hasar gördüğünü anlatarak, "Söz verdiler. Buraya kadar geldiler. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Ödemiş'e bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz'da başlayan orman yangını, Karadoğan, Demircili, Yeniköy ve Suçıktı mahallelerinde etkili olmuş, yoğun müdahaleye rağmen 3 günde kontrol altına alınabilen yangında tahliye edilen mahallelerde bazı evler ve ağıllar kullanılamaz hale gelmişti.