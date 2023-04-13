Bakan Kurum: 'İstanbul'un 39 ilçesinde 93 bin konutu dönüştürüyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 93 bin konutu dönüştürdüklerini belirterek "Herkesin mutlu bir şekilde yaşayacağı İstanbul'umuzu inşa edecek adımlarımızı kararlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 93 bin konutu dönüştürdüklerini belirterek "Herkesin mutlu bir şekilde yaşayacağı İstanbul'umuzu inşa edecek adımlarımızı kararlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Ataşehir AK Parti İlçe Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından Yenisahra-Barbaros Kentsel Dönüşüm toplantısına katıldı. AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum'a AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları İsmail Erdem ve Zeynep Bayır da eşlik etti. Bakan Kurum, konuşmasında "Ataşehir için Ataşehirli kardeşlerimiz için hep en iyisini, en güzelini yapmanın gayreti içerisinde olduk. Bu anlayışla çalıştık. ve bu anlayışla da inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Tabi dün hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye Yüzyılı'nı aziz milletimizle paylaştılar ve herkesin mutlu olduğu, güvenli olduğu, güven içinde, huzur içinde yaşadığı Türkiye Yüzyılı'nı milletimize müjdelediler. Doğru zamanın, doğru insanın Sayın Cumhurbaşkanımız olduğuna bütün milletimiz yürekten inanıyor" diye konuştu.

"Biz nerede bir afet olsa vatandaşımızın dizinin dibinde olduk"

Bakan Kurum, "14 Mayıs'ta büyük bir demokrasi bayramıyla zaferimizi sizlerle birlikte kutlayacağız diyorum. Bizler de 20 yıldır hep sizler için en iyisini, en güzelini hayal ettik. Biz nerede bir afet olsa vatandaşımızın dizinin dibinde olduk. 5 yıllık bakanlık sürecinde emin olun kıymetli kardeşlerim ben 81 ile gittim. 450'yi aşkın ziyarette bulundum ve bu ziyaretlerin hepsinde afet oldu. Biz afet bölgesindeydik. Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa, ne eksiği varsa hemen dizinin dibindeydik" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un hemen hemen 39 ilçesinde projelerimizi yapıyoruz"

Bakan Kurum, "319 bin konutun yapımını başlatacağız ve TOKİ'mizde aynı depremde nasıl konutlarımız dimdik ayakta kaldıysa, 1 milyon 200 bin konutumuzu vatandaşımıza söz verdiğimiz şekliyle bitirdiysek, ilk etapta 319 bin ardından da 650 bin konutumuzu 11 ilimizin mimarisine, ruhuna, kültürüne oradaki demokratik yapıya uygun bir şekilde inşasını gerçekleştireceğiz. ve bu anlayışla inşallah vatandaşlarımıza diğer afetlerde olduğu gibi sözlerimizi tutacağız" dedi. Birinci önceliğin 11 ili ayağa kaldırmak olduğunun altını çizen Kurum, "Hep birlikte 11 ilimizi ayağa kaldırmak, ardından aynı anlayışla İstanbul'a geleceğiz. İnşallah ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaklar. ve İstanbul'un dönüşümü adına, yapmış olduğumuz projeleri daha da güçlendirmek adına, ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da arttırmak adına bu projemizi başlatacağız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde kıymetli kardeşlerim, tam 93 bin konut dönüştürüyoruz. İnşallah bu iradeyi giderek daha da arttıracağız ve hep birlikte güzel İstanbul'umuzu, herkesin mutlu bir şekilde yaşayacağı İstanbul'umuzu inşa edecek adımlarımızı kararlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz. Biz şu an İstanbul'un hemen hemen 39 ilçesinde projelerimizi yapıyoruz. Ataşehir'de yıllardır kangren haline gelmiş bir sorun vardı ve Şerifali Çiftliği'nde şu an TOKİ başkanlığımız eliyle yaklaşık 1040 konutumuzun inşasını yürütüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL