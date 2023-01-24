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Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'ni nisana bitiririz

Politika Haberleri

Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'ni nisana bitiririz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu anda yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'ni nisan ayına kadar bitireceklerini söyledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu anda yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'ni nisan ayına kadar bitireceklerini söyledi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin ne zaman açılacağına ilişkin, "Nisan ayına ancak bitiririz. Aslında bir kısmı bitti. Önemli, çünkü finans merkezi odağı değişecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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