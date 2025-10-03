Bakan Kurum, İsrail'in Sumud Filosuna Saldırısını Lanetledi

BAKAN KURUM: İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA YAPILAN BARBAR SALDIRIYI LANETLİYORUM

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail'in Sumud filosuna yönelik saldırısına tepki göstererek, "İnsanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ben buradan insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Bakan Murat Kurum, memleketi Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi'nin açılış törenine katıldı. Konuşmasında UCLG-MEWA kongresinin önemine değinin Bakan Kurum, "Bugün de UCLG-MEWA çatısı altında bölgesel düzeyde gerçekleştirdiğimiz kongremiz, yerel yönetimlerle dayanışmayı küresel vizyona dönüştürmek için attığımız önemli bir adımdır. Bugün gündemimizde yer alan afetlere hazırlık, gıda güvenliği, çatışma sonrası toparlanma ve barışın inşası konuları, bölgemizin en acil ihtiyaçlarıdır. Afetlere hazırlık ve afet sonrası inşa konusunda Türkiye'nin ciddi bir tecrübesi, bilgi birikimi vardır" dedi.

'KİMSENİN YENİNE KALMAYACAK'

Bakan Kurum, konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına tepki göstererek, şunları söyledi: "Bu toplantının bir diğer gündemi de barışın inşası, ancak hemen şunu ifade etmek isterim ki; bugünkü toplantımızı büyük bir eksiklikle gerçekleştiriyoruz. UCLG-MEWA Başkanı Filistin El-Halil Belediye Başkanı, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı yüzünden alıkonuldu. Bu yüzden kendisi bugün aramızda değil. Gazze'de uygulanan bu katliam, bu zulüm, Filistin meselesinin insanlık için ne kadar utanç dolu bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte gördünüz. Geçtiğimiz gün Gazze'yi bombalarla yıkıma uğratan, Gazzelileri açlığa terk eden İsrail; yükü sadece insanlık olan, oradaki insanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ben buradan insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum. Bu filoda bulunan, küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum. Biliyoruz ki, bu yaşatılanlar kimsenin yanına kalmayacak. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak."