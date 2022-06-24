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Bakan Kurum Isparta'da

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Kurum Isparta'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Bakan Murat Kurum, ilk olarak Keçiborlu ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını ziyaret etti. Bakan Kurum, daha sonra Çünür Mahallesi'nde yapımına devam edilen TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu. Örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Alanda bin 2 konut, 1 ticari alan ve 1 cami inşaatının devam ettiği öğrenildi.

Bakan Kurum, ardından cuma namazı için Üniversite Camii'ne geçti. Bakan Kurum, ziyaretlerine Isparta Valiliği ve tarihi Üzüm Pazarı ile Damgacı Sokak ziyaretiyle devam edecek. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Murat Kurum Keçiborlu Isparta Politika Haberler

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