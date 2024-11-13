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Bakan Kurum, IPCC Başkanı Jim Skea ile İklim Görüşmesi Yaptı

Bakan Kurum, IPCC Başkanı Jim Skea ile İklim Görüşmesi Yaptı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de IPCC Başkanı Jim Skea ile iklim politikaları üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de heyetler arası yapılan görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Sayın Jim Skea ile heyetler arası bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin iklim politikalarını anlattığımız toplantıda, sürdürdüğümüz çalışmalarımızı paylaştık; IPCC süreçlerine aktif katılarak etkinliğimizi artırma isteğimizi ve COP31 Başkanlığı sürecinde IPCC ile iş birliği içinde çalışma isteğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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