Bakan Kurum, ilk kez oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı
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Bakan Kurum, ilk kez oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Üsküdar'da ilk defa oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı.
Bakan Kurum, ilk kez oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı
İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Üsküdar'da ilk defa oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika