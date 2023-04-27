Bakan Kurum, ilk kez oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı

Bakan Kurum, ilk kez oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Üsküdar'da ilk defa oy kullanacak gençlerle boğaz turu yaptı.