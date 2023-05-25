Bakan Kurum: 'Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev hanımlarına emeklilik hakkı getirildiğini açıkladı. Ayrıca, mecliste kadın oranının en yüksek seviyeye ulaştığını ve aile ve gençlik bankası kuracaklarını duyurdu.