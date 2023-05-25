Bakan Kurum: 'Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz'
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev hanımlarına emeklilik hakkı getirildiğini açıkladı. Ayrıca, mecliste kadın oranının en yüksek seviyeye ulaştığını ve aile ve gençlik bankası kuracaklarını duyurdu.
Bakan Kurum: "Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz"
-"Biz kadınlarımızı her zaman siyasetin kıymetli birer öznesi olarak gördük
"Bugün meclisimizde en yüksek kadın oranına ulaştık
"Artık ülkemizin ürettiği doğalgaz petrolün gelirlerinden ayrılacak kaynakla aile ve gençlik bankası kuracağız"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika