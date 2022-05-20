Bakan Kurum, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesini, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Türkiye'ye, İstanbul'a armağan edeceklerini belirterek, tüm vatandaşları buradaki fidan dikme törenine davet etti.

Bakan Kurum, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde İl Başkanı Cesim Ercik ve yöneticilerle sohbet etti.

Görüşmenin ardından partililere seslenen Kurum, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek kente her zaman büyük bir heyecanla geldiklerini söyledi.

Kentte yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Kurum, "Biz, bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize, vatandaşımıza ne söz verdiysek en az o sözleri tuttuk. Eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, çevre ve şehircilikte, her alanda şehirlerimizin, medeniyetimizin tarif ettiği şekilde inşasını gerçekleştirdik. Hiçbir zaman bu noktada milletimize verdiğimiz sözlerden geri durmadık aksine daha fazlasını, iyisini, güzelini nasıl yapabilirizin gayreti içerisinde olduk." diye konuştu.

Kurum, hizmet ve eser üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da muhalefet ne derse desin, onlar 6'lı masa etrafında köşe oynamaya, köşe kapmacaya devam etsinler. Biz, hizmet yarışına, eser siyasetine devam edeceğiz. Eser üretmeye, milletimizle omuz omuza gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Bizim hayalimiz var. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de muasır medeniyetler seviyesine çıkma hayaliyle, o hayali Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde projelerimizi bir bir gerçekleştirerek yapmaya devam edeceğiz. Her alanda büyüyeceğiz ve her alanda kendi kendine yeten bir Türkiye olacak. Kendi silahlarını üreten, uçaklarını, helikopterlerini yapan, tarımda, turizmde ve üretimde kendine yeten bir ülke olacağız. Amacımız ve hayalimiz bu."

Millet için aşkla çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Bakan Kurum, tek isteklerinin milletin hayır duasını almak olduğunu söyledi.

Millet bahçesi projesi

Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi projesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar iftira atmaya devam etsinler. Onlar milletimizi, yüklenici, müteahhit firmalarımızı, bizim çalışma arkadaşlarımızı tehdit etmeye devam etsinler. Biz milletimizle birlikte bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün biz, 'İstanbul'un göbeğinde İstanbullu kardeşlerimize, tüm Türkiye'ye 5 milyon 36 bin metrekare millet bahçesi yapacağız. Bu millet bahçesini, milletimize armağan edeceğiz.' diyoruz. Mersin'de, kentin en kıymetli alanını hiçbir şekilde ranta açmadık, konut, ticaret imarı yapmadık ve yürüme mesafesindeki bu alanı milletimizin hizmetine açtık. Aynısını aslında 81 ilde 445 millet bahçesiyle, sosyal konutlarımızla yapıyoruz. İnşallah İstanbul'da da Atatürk Havalimanı'nın olduğu alanda da millet bahçemizi, İstanbul'umuza, ülkemize armağan edeceğiz."

"İstanbulluları, Türkiye'de yaşayan 85 milyon kardeşimizi açılışımıza davet ediyorum"

Havalimanındaki millet bahçesine ilk fidanların, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde dikileceğini kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"İçinde çocuklarımız cıvıl cıvıl oynayacaklar, yürüyüş, koşu yapacaklar. Bu çerçevede hakikaten 7'den 70'e herkesin vakit geçireceği bir millet bahçesini fethin 569. yıl dönümünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Türkiye'ye, İstanbul'a armağan edeceğiz. Ben bu vesileyle tüm İstanbulluları, Türkiye'de yaşayan 85 milyon kardeşimizi açılışımıza davet ediyorum. Burada, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri, yine Cumhur İttifakımızın genel başkanları Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici'nin teşrifleri, tüm İstanbulluların katılımıyla bir şölen, şenlik havasında ilk fidanlarımızı inşallah millet bahçemizle buluşturacağız. Onlara gereken cevabı biz Atatürk Havalimanı'nda, Atatürk'ün bize emanet ettiği tüm değerleri koruyarak milletimizle, sizlerle birlikte vermeye devam edeceğiz. Onların olmasın bir dikili ağacı, çeşme yapmaya devam etsinler. Onlar bizim yapmış olduğumuz bahçeleri, parkları sökmeye devam etsinler. Biz hizmet edeceğiz, vatandaşımızın gönlüne girmeye devam edeceğiz."

Bakan Kurum, AK Parti'nin 20 yıldır millete hizmet ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023 yılında yeni 20 yılların kapısını sizlerle, Cumhur İttifakımızla birlikte yeniden açmaya devam edeceğiz. Sizlerden, Mersin'imizden, kadim kültürümüzden bir söz istiyorum. 2023, çok kritik bir yıl. İnşallah bizim 20 yıldır çalıştığımız, ürettiğimiz projelere yeni 20 yılların kapısını açacak bir yıldır. O yüzden çok çalışacağız ve 2023'te Cumhur İttifakı ile Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Bu büyük mücadeleyi sahada, gece gündüz çalışmak suretiyle hep birlikte vereceğiz."

Bakan Kurum'a ziyaretinde AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak da eşlik etti.