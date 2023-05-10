Bakan Kurum: " Erzurumlu kardeşlerimizi suçlayan ifadeleri gördük"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Çekmeköy'de Erzurumlular Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum," Erzurum'da bu vazife sonrasında da Valimizi, Belediye Başkanımızı suçlayan orada Erzurumlu kardeşlerimizi suçlayan ifadeleri gördük." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Çekmeköy'de Erzurumlular Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaşanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mitinginde yaşanılan olaya değindi. Kurum'a Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz eşlik etti.

" Erzurumluların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde 12 millet bahçesi projemize hızla devam ediyoruz"

Bakan Kurum, " Erzurum'a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırdık. Kale etrafındaki millet bahçesini Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Narmanlı Camisinden Hacı Cuma'ya kadar birleştirerek; yeşili ve tarihi buluşturduk. Bu aksın çevresindeki görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırdık. Erzurumlu kardeşlerimiz tarihi kent meydanına yeniden kavuşurken; buraya gelen her misafirimiz, büyük bir meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Yine Erzurumluların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde 12 millet bahçesi projemize hızla devam ediyoruz. Elhamdülillah tüm bu projelerle; Erzurum'un çevresini, doğasını koruyor, evlerini, dükkanlarını yeniliyor; ekonomisine, istihdamına katkı sunuyoruz. Çünkü biz, milletimiz bizden ne isterse onu yapıyor, milletimizin ne zaman yanında olmamız gerekiyorsa yanlarında soluk alıyoruz" diye konuştu.

" Bunu Erzurum'a mal etmeye çalışıyorsunuz"

Erzurumda yaşanan olaya değinen Bakan Murat Kurum, "İstanbul dışında her türlü gelecekte ikbal kaygısıyla şehrin dışında bütün şehirlere gitmeye çalışanlar muhakkak ki Erzurum'un değerini de kıymetini de bilemezmiş. İşte geçtiğimiz günlerde yaşanan bir hadise oldu. Erzurum'da bu vazife sonrasında da Valimizi, Belediye Başkanımızı suçlayan orada Erzurumlu kardeşlerimizi suçlayan ifadeleri gördük. Eğer Erzurum'un ağırlığını bilmez, Erzurum dışında Erzurum'un insanları dışında oradaki o milli mücadele şehrinin değerini, kıymetini bilmeyip oraya şov yapmaya gelirsen işte millet de seni başının üstünde taşımaz. ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Bunu Erzurum'a mal etmeye çalışıyorsunuz. Biz bu olayları tasvip etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz, kime olursa olsun. Kesinlikle böyle bir provokasyon Erzurum'un güzel insanlarına mal edilemez. ve İşte Erzurum her zaman duruşuyla örnek olmuştur değerli arkadaşlar. Ama siz gidip Erzurum'da şov yapmaya çalışırsanız size gösterilen yer dışında başka işlerle uğraşmaya çalışırsanız, maalesef ve sonunda da Erzurumlu da size 14 Mayıs'ta gereken cevabı verir" dedi.