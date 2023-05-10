Bakan Kurum: 'Erzurum'un ağırlığını bilmezsen millet de seni başının üstünde taşımaz'

ÇEKMEKÖY'deki Erzurumlular Derneği'ni ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da miting yaparken uğradığı taşlı saldırıyla ilgili konuştu, "Sen eğer Erzurum'un ağırlığını bilmezsen, milli mücadele şehrinin değerini, kıymetini bilmeyip oraya şov yapmaya gidersen millet de seni başının üstünde taşımaz. En önemlisi de bunu Erzurum'a mal etmeye çalışıyorsunuz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'de bulunan Erzurumlular Derneği'ni ziyaret etti. Erzurum'a yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Kurum, " Erzurum ; milli mücadelemizin kalesi, Anadolu'nun kilidi, Türkiye'nin tapusu, dirilişin şehri, direnişin sembolü Nene Hatun'un memleketidir. Eşsiz tarihi, zenginlikleriyle, bereketli topraklarıyla, çalışkan, mert insanıyla ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biridir. Selçuklu ve Osmanlı mirası kadim şehrimiz Erzurum'a katkı sağlamak, dadaşların alın teri dökerek yazdığı tarihe destek olmak için büyük gayret içerisindeyiz. Erzurum'umuza, Erzurum'un yiğit insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. Erzurum da her zaman büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzde yanımızda oldu, 'Cumhur İttifakı' dedi, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü destekçisi oldu. Bugün siz kıymetli Erzurumlu kardeşlerimizle birlikte, bu aziz şehri tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle geleceğe taşıyoruz. Bu anlamda Erzurum'a son 21 yılda 45 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Sadece bakanlık olarak; Erzurum'da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar toplam 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Erzurum'da TOKİ'miz de harıl harıl çalışıyor. Tam 10 bin konutu sosyal donatılarıyla beraber tamamladık, Erzurumlu kardeşlerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ BİZDEN NE İSTERSE ONU YAPIYORUZ"

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