Bakan Kurum, Erzurum 2022 Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Haberler

ERZURUM (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlerin ülkenin aydınlık yarınları olduğunu belirterek, "Bizlerin aslında ecdadımızın, atalarımızın el yordamıyla yaptıklarımızı, sizler teknolojiyle, yapay zekayla yapacaksınız. Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA'larla, SİHA'larla yapacaksınız." dedi.

Bakan Kurum, Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Erzurum 2022 Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kentte sahip olunan medreselerle tarihte okumaya, bilime hep önem verildiğini söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin aydınlık yarınları olduğunu ifade eden Kurum, "Bu milletin bin yıllık hayallerine bizleri ulaştıracak olanlar sizlersiniz. Şunu asla unutmayın. Bu milletin bir hedefi, bir hayali var. O hedefi sizler omuzlarınızda yükselteceksiniz. Sizler Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacı Bektaş'ın kalbiyle seven, Fatih'in cesaretiyle hareket eden Anadolu'nun kıymetli evlatlarsınız. Çağ açıp çağ kapatan, tüm insanlığın umudu olan bu milleti tekrar dünyada söz sahibi yapacak olan sizlersiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." sözünü hatırlatan Kurum, Türkiye'de hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığını ve ülkenin her alanda adeta çağ atladığını belirtti.

"Sizler bizden daha öz güvenli bir nesilsiniz"

Gençlerin bu kalkınmayı daha ileriye taşıyacağına inandığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Büyük Türkiye yürüyüşünden bir an bile geri durmayacaksınız. Büyük rol üstleneceksiniz. Sizler bizden daha öz güvenli bir nesilsiniz. Sizler bugün itibarlı, dünyada söz sahibi bir ülkenin şerefli vatandaşlarısınız. Bizlerin aslında ecdadımızın, atalarımızın el yordamıyla yaptıklarımızı, sizler teknolojiyle, yapay zekayla yapacaksınız. Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA'larla, SİHA'larla yapacaksınız. Dünyayı kendinize hayran bırakacak, geleceğin akıllı kentlerini, geleceğin şehirlerini sizler inşa edeceksiniz. İklim değişikliğiyle mücadelede öncü rolü yine kıymetli gençlerimiz üstlenecek."

Şehirlerin çarşılarını, camilerini, külliyelerini de gençlerin ihya edeceğini anlatan Kurum, cennet vatanın taşını, toprağını, havasını, suyunu, çevresini, doğasını ve tüm servetini gençlerin muhafaza edeceğini vurguladı.

Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile MNG Expo Genel Müdürü Aydoğan Süer'in konuşmasının ardından Bakan Kurum, protokol üyeleri ve giydikleri kıyafetlerle Türk İslam bilginlerini canlandıran öğrencilerle fuarın açılışını yaptı.

Stantları gezen ve kitap satın alan Bakan Kurum, sohbet ettiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.