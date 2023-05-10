Bakan Kurum: "Erzincan'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik'te bir dizi program gerçekleştirdi.

Bakan Kurum: " Erzincan'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik'te bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Kurum, "Biz, Erzincanlı kardeşlerimize söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz, Erzincan'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik'te bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Kurum, ilk olarak Pencere Hayaltepe tesislerinde Erzincanlılar buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi, ardından Pendik Spor'un profesyonel futbolcularını tesislerde ziyarette etti. Pendik Spor Kulübü tarafından Bakan Murat Kurum'a forma hediye edildi. Kurum'a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti.

"Biz, Erzincan'ımızın taşına, toprağına, suyuna aşığız"

Erzincanlılara seslenen Bakan Kurum, "Erzincan'ımız Anadolu'nun kalbidir. Hanlarıyla, konaklarıyla, camileriyle, medreseleriyle maziden istikbale uzanan tarihimizin en görkemli şahididir. İstiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Biz, Erzincan'ımızın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Erzincan'ın insanına aşığız. Biz, Erzincan'ımıza, Erzincan'ımızın gönlü geniş insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Aşık Veysel, "Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser." diyor. Bizler de bu sözden hareketle Kemah'tan Üzümlü'ye, Kemaliye'den Refahiye'ye kadar Erzincan'ımızın dört bir yanına hizmet ettik, eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. Bugün Erzincan'ımıza sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden kamu binalarının yapımına, bisiklet yollarından belediyemize hibe desteklerine kadar onlarca alanda milyarlarca liralık yatırım kazandırdık. Daha nice yatırımları ve hizmetleri Erzincan'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Biz, Erzincanlı kardeşlerimize söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz, Erzincan'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. Biz Erzincan'ımıza hizmet diyoruz, Erzincan'ımızın için eser üretiyoruz, Erzincan'ımızın güzel insanlarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz. İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasına toplam 620 bin başvuru yapıldı" dedi.