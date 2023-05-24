Bakan Kurum: "Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız"

Bakan Kurum: "Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız" "Yıpranma hakkı vererek ev hanımlarının kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız" "1 yıl içerisinde 319 bin toplamda 650 bin konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz"