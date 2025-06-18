Bakan Kurum: Deprem bölgesinde saatte 23 konut inşa ediliyor /Haber eklendi

BAKAN KURUM: DEPREM BÖLGESİNDE SAATTE 23 KONUT İNŞA EDİLİYOR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hamdolsun geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutların üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut hızlı bir şekilde inşa edilerek tarifi imkansız bir hızla da aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Bakan Murat Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı konut teslim töreni alanında incelemelerde bulundu. Azerbaycan Mahallesi'ndeki tören alanıyla ilgili son durum hakkında bilgi alan Kurum, ardından basın toplantısı düzenleyerek deprem bölgesinde çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'DEPREM BÖLGESİNDEN BİR AN OLSUN AYRILMADIK'

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin, bir ülkenin, bir milletin başına gelebilecek en büyük felaketlerden, en büyük yıkımlardan, acılardan birini yaşadığını ifade eden Bakan Kurum, depremin ilk gününden itibaren 86 milyonun yüreğinin paramparça olduğunu ama hep beraber ilk andan itibaren asla umutsuzluğa kapılmadıklarını söyledi. İlk günden itibaren bir saniye dahi dinlenmediklerini kaydeden Kurum, "Tabii bu güzel millete, annelerimize, yavrularımıza bir söz verdik. İlk gün dedik ki; 'yuvasına girmeyen tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağımızın sözünü verdik. Hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız ve hep birlikte güçlü yarınlara koşacağız' dedik. Kahramanmaraş'ımızdan ve etkilenen diğer 10 ilimizden bir an olsun ayrılmadık" dedi.

'YIL SONUNA KADAR 453 BİN HAK SAHİBİNE KONUTLARINI TESLİM EDECEĞİZ'

Depremzedelerin bir saat daha erken evlerine kavuşabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, şunları söyledi: "Teslim ettiğimiz konutların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutların üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut hızlı bir şekilde inşa edilerek tarifi imkansız bir hızla da aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle çok daha azimle çalışacağız ve yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 11 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. ve ilk gün verdiğimiz o söz çerçevesinde sözümüzü tutacak yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi 11 ilimizde bırakmayacağız. Kahramanmaraş özeline gelecek olursak, Kahramanmaraş'ımızda bugüne kadar teslim ettiğimiz konut sayısını inşallah yarın 39 bine çıkarmak hedefindeyiz ve yarın 39 bin yuvada Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz yeni hayatlarına merhaba diyecekler, yeni iş yerlerinde bereketli dükkanlarını açacaklar ve esnafımız, vatandaşımız bu konutlarda oturmaya başlayacak ve inşallah yıl sonuna kadar da söz verdiğimiz şekilde Kahramanmaraş'ta 75 bin konutumuzu, iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."

'İLK KARNELERİ ERDOĞAN VE ALİYEV DAĞITACAK'

Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilen ve 11 Eylül 2024'te açılışı törenle yapılan Haydar Aliyev İlkokulu'nda ilk karne heyecanını da yaşanacağını kaydeden Kurum, "Yarın törenimizi yapacağımız ve şu anda bulunduğumuz Azerbaycan Mahallemiz asrın felaketinin ardından başladığımız asrın inşasının simge mekanlarından biri haline geldi. Çünkü bu alanda sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacak bir eser yükseliyor ve bu projede can kardeşimiz Azerbaycan devletiyle birlikte yapıyoruz. Bu projede sadece konutlar değil; parkı, bahçesi, sosyal alanları, yeşil alanları, iş yerleriyle yine yarın temelini atacağımız bir kültür merkeziyle görenleri kendine hayran bırakan bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Çocuklarımız için son teknolojiyle donatılmış ilkokulumuzu tamamladık, öğrencilerimiz bu alanda ders başı yaptılar. İnşallah yarın iki cumhurbaşkanımız da öğrencilerimize karnelerini verecek ve işte Maraş'ın yeniden ayağa kalkışının simge mekanı olan Azerbaycan Mahallesi'nde çocuklarımızın mutluluklarına şahitlik etmiş olacağız" diye konuştu.

'CHP GENEL BAŞKANI GİBİ HARİÇTEN GAZEL OKUYANLARA KULAK ASMIYORUZ'

Deprem bölgesinde çalışmaların herhangi bir devletin başarabileceği bir çalışma olmadığını belirten Kurum, "Bugün bir Avrupa ülkesi kadar alan, bu kadar kısa sürede yeniden inşa edilmişse, bu güçlü bir devletin ve sarsılmaz bir milletin yeniden ayağa kalkma kararlılığının bir sonucudur. Bu etrafındaki ateş çemberine kadar, burada işte Orta Doğu'da yaşananları hepimiz biliyoruz. Bu ateş çemberine rağmen bir güven istikrar ve vicdan ülkesi olarak dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün göstergesidir. Biz devlet olarak vatandaşımıza hizmeti sadece görevimiz olarak bilmiyoruz, dahası bu hizmeti, namusumuz, şerefimiz olarak görüyoruz. Başta CHP Genel Başkanı ve arkadaşları gibi hariçten gazel okuyanlara kendi şahsından başka derdi olmayanlara asla kulak asmıyoruz. ve alın teri dökmeyenleri, sürekli dedikodu üretenleri ciddiye almıyoruz. Gayretsizlerle, hedefsizlerle hiçbir zaman vaktimizi boşa geçirmiyoruz. Biz bu milletin evlatlarıyız ve depremin ilk anında buradaydık. Bugün buradayız ve her bir afetzede kardeşim yuvasına girene kadar her bir depremzede kardeşimin yüzü gülene kadar da Allah'ın izniyle burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA