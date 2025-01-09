Üye Girişi
Haberler
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu
Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı

Bakan Kurum: Deprem Bölgesinde 453 Bin Konut 2023'te Teslim Edilecek

Bakan Kurum: Deprem Bölgesinde 453 Bin Konut 2023'te Teslim Edilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini açıkladı. Bakan, ayrıca tarihi çarşıların yenilenmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak projelerin de hayata geçirileceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi'nin temel atma törenine katıldı. Depremden büyük zarar gören Kapalı Çarşı ve çevresindeki diğer tarihi çarşıların yenilenmesine dair müjdeler veren Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın tarihi ve ticari dokusunu yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kurum, yaptığı konuşmada deprem sonrası Kahramanmaraş'ta büyük bir inşa süreci başlatıldığını vurguladı. Kapalı Çarşı'da 140 dükkan ve 122 tescilli kültür varlığının restorasyon çalışmalarının başladığını söyleyen Kurum, "Bugün verdiğimiz sözlerden birini daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Maraş'ın tarihine, kültürüne ve insanına yakışır bir çarşıyı yeniden inşa ediyoruz" dedi.

Onikişubat ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde 23 bloktan oluşan yeni projenin de temelinin atıldığını belirten Kurum, bu projenin ağustos ayında tamamlanacağını ifade etti. "Burası ticaretin kalbinin atacağı modern bir merkez olacak" diyen Bakan Kurum, projelerin bölge ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"Hedefimiz 2025'e kadar 453 bin yuva"

Bakan Kurum, deprem bölgelerinde sürdürülen konut projelerine ilişkin de bilgi verdi. Bu yıl sonuna kadar toplam 453 bin konutun teslim edileceğini söyleyen Kurum, Kahramanmaraş'ta ise şu ana kadar 39 bin 136 konutun tamamlandığını belirtti. Bakan Kurum, "Maraş'a söz verdiğimiz gibi 74 bin 187 konut ve iş yerini en kısa sürede teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Tarihi çarşılar yeniden canlanacak"

Deprem sonrası zarar gören Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı ve Kasaplar Çarşısı gibi tarihi alanları yenileme sürecinin başladığını vurgulayan Kurum, "Bu çarşılar sadece Maraş'ın geçmişini değil, geleceğini de şekillendirecek. El emeği ve alın teriyle yapılan geleneksel el sanatları yeniden hayat bulacak. Depremzede kardeşlerimizin umutsuzluğa değil, umuda ihtiyacı var. Karanlık siyasetle bu süreci baltalamaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kurum, konuşmasının sonunda yüklenici firmalardan projelerin taahhüt edilen süreden önce tamamlanması için gayret göstermelerini istedi. "Hep birlikte Kahramanmaraş'ı çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız" diyen Kurum, temel atma töreninin ardından projelerin detayları hakkında bilgi aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
img

Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!
img

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri

Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi VİDEO? Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.