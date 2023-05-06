Bakan Kurum: 'Davos'un benzerini Rize'mize kazandırıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik'te Rizeliler Derneği ve Bitlisliler Derneğini ziyaret etti. Bakan Kurum, Rize'de eski termal otelin tamamen yenilendiğini belirterek, "Bittiğinde orada uluslararası kongrelerin yapılabileceği, dünya beşten büyüktür diyeceğimiz Davos'un benzerini Rize'mize kazandırıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul'da seçim çalışmaları çerçevesinde Pendik'te bir dizi program düzenledi. Bakan Kurum ilk olarak Rizeliler Derneği ziyareti yaptı ve daha sonra Bitlisliler Derneğinde vatandaşlarla buluştu. Bakan Kurum'a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti.

"Rize'mizde bugüne kadar TOKİ'yle yatırım maliyeti yaklaşık 3,2 milyar lira olan 2 bin 900 konutumuzu, dükkanlarımızı hizmete sunduk"

Pendik'te Rizeliler Derneği'nde vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, "Rize'mizde bugüne kadar TOKİ'yle yatırım maliyeti yaklaşık 3,2 milyar lira olan 2 bin 900 konutumuzu, dükkanlarımızı hizmete sunduk. 3 tane millet bahçesi yapıyoruz. İyidere ve Güneysu tamamlandı. Şimdi sahilde çok güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Restoranlarıyla oradaki kütüphanesi, kıraathanesiyle çok modern, çok güzel bir millet bahçesinin yapım sürecini de gösterdik. İnşallah 2024'te vatandaşımıza armağan edeceğiz. Hepiniz bilirsiniz. O merkez çarşıdaki alanımız, eski belediye bloklarını olduğu yerler. Oralarda dolguydu. O zeminler sıkıntılıydı. Oraları da hızlı bir şekilde vatandaşlarımızla görüşerek rızası çerçevesinde ilk etabı tamamlandı. Bu projemizi. Rize'mize, Rize'nin güzel insanlarına kazandırdık. Hemen buradan çıktığınızda meydanın etrafındaki o çarpık yapıları kaldırıyor, vatandaşlarımızı yaptığımız rezerv konutlara taşıyoruz. Bu çerçevede emin olun Rize'nin her mahallesinde her sokağında hizmetlerimizi yürütüyoruz" dedi.

"Kalkandere'de 69 konutumuzun inşası devam ediyor"

Bakan Kurum, "Kalkandere'de 69 konutumuzun inşası devam ediyor. Madenli'de, Çayeli'nde de konutlarımız, sosyal donatılarımız hızla yükseliyor. Burada tabii Rize'nin güçlü olması için daha da güzel olması için bu çalışmaları yürütüyoruz. Bir de Ayderimiz var. Burada belki yıllardır beklediğimiz o güzelim ailelerimize, daha da güzel bir doğa koruma çevre projesi yapıyoruz. Önce tamamen altyapısını değiştirdik. Orada şelalesine, gelinlerimizin, damatlarımızın, hepimizin gideceği seyir teraslarıyla, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, futbol sahalarıyla ve girişinde araçlarınızı park edeceğimiz kapalı otoparkını da tamamen yerin altında bin 917 araçlı otoparkımızın yapımı devam ediyor. Çarpık yapıları kaldırabilmek için eski termal otelimiz var. Şimdi orayı tamamen yeniliyoruz ve oradaki esnaflarımıza, otel sahiplerimize veriyoruz. Bittiğinde orada uluslararası kongrelerin yapılabileceği, dünya beşten büyüktür diyeceğimiz Davos'un benzerini Rize'mize kazandırıyoruz" diye konuştu.

"Tatvan'da kıyının kenarında yine Adilcevaz'da oraları düzenliyoruz"

Bitlisliler Derneği ziyaretinde konuşan Bakan Kurum, "Bitlisli kardeşlerimiz, biz Bitlis'in 21 yıldır her türlü ihtiyacını gidermek için çalıştık, çabaladık. En son, hatırlarsınız, öbür projelerimizi saymıyorum. Çünkü en kıymetli gördüğümü söyleyeceğim. Yani konutlarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz, millet bahçelerimiz, hastane üniversitelerimiz Bitlis'i baştan aşağı ihya edecek çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte orada gölümüz, Van Gölü'müzün bir kıyısı, biliyorsunuz Bitlis'e komşu. Orada kıyı temizliği yapıyoruz ve orada inşallah kıyının kenarında Tatvan var. Tatvan'da kıyının kenarında yine Adilcevaz'da oraları düzenliyoruz. Gölümüzü tertemiz hale getiriyoruz. Yine çok önemsediğim Bitlis'in o türkülerine konu olan 5 minaresiyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, Selçuklu mirası Bitlis'imizi o bize edilen emanetleri ayağa kaldıracak çok önemli bir şehrin merkezinde proje gerçekleştiriyoruz. O Bitlis'in deresi yıllardır üstü kapalıydı. Yıllardır ve oradaki tarihi camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, medreselerimiz maalesef görünmüyordu" dedi.

"Şu an zannedersem 1,5 - 2 milyarı bulur ve Bitlis'in o türkülere konu olan minareleri ortaya çıktı"

Bitlis'te çarpık ve riskli yapıların yapımı hakkında konuşan Bakan Kurum, "Şimdi biz o dere üzerinde ne kadar çarpık yapı varsa, ne kadar riskli yapı varsa vatandaşlarımıza bedellerini ödedik. Yine orada yapmış olduğumuz dükkanlardan, iş yerlerinden kendilerine yer verdik, orayı kaldırdık, dereyi ıslah ettik. Deremizin kenarını Bitlisli kardeşlerimizin hizmetine açtık. Oraya bakan ne kadar bina varsa, ne kadar dükkan varsa, tamamının cephesini yeniledik. O günkü rakamlarla 500 milyon harcadık. Şu an zannedersem 1,5 - 2 milyarı bulur ve Bitlis'in o türkülere konu olan minareleri ortaya çıktı. Emanetler ortaya çıktı. Onlar işte bizim bu çocuklara bırakacağımız miraslarımız, kültürümüz. Bizi biz yapan değerlerimiz. O projemiz Bitlis'imize ayrı bir değer katacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL