Bakan Kurum'dan, Tuşbalılara 'Millet Bahçesi' müjdesi

TUŞBA, VAN (İHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan 'Tuşba Millet Bahçesi'nin yapımına Haziran ayında başlanacağı müjdesini verdi.

Van'ın ilk Selçuklu mimari sanatını yansıtan Tuşba Belediyesi hizmet binasının da bulunduğu ve yapımı tamamlanan 27 eserin toplu açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuşbalıların beklediği müjdeyi verdi. Tuşba Belediyesi Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde alanı dolduran Vanlılara hitap eden Bakan Kurum, TOKİ tarafından 22 Kasım 2021 tarihinde ihalesi yapılan 717 bin 212 metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan 'Tuşba Millet Bahçesi'nin yapımına Haziran ayında başlanacağını söyledi.

Bakan Kurum'un Tuşbalılara verdiği müjdeden dolayı kendisine teşekkür eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise ihale bedelinin yaklaşık 100 milyon TL olan mega projenin sadece Tuşba ilçesine değil, tüm bölgeye büyük bir değer katacağını söyledi. Haziran ayında yapımına başlanacak olan projenin yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini yükselteceğini dile getiren Başkan Akman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefleri doğrultusunda yapılacak olan Tuşba Millet Bahçemiz, Tuşba'ya ve dolayısıyla Van ve bölge ekonomisine de katma değer sağlayacaktır" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika